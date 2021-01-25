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***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

25.01.2021 08:49



***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

22.01.2021 tarihinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş.payları ile ilgili olarak 6,68 -6,80 fiyat aralığından 1.290.698-Adet satış işlemi tarafıımzca gerçekleştirilmiştir.Bu işlem ile birlikte Şeker Finansal Kiralama A.Ş. sermayesi içindeki paylarımız %8,89 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/01/2021 30.000 30.000 5.734.971,9 5.704.971,9 % 11,47 % 11,47 % 11,41 % 11,41
22/01/2021 180.698 180.698 5.704.971,9 5.524.273,9 % 11,41 % 11,41 % 11,05 % 11,05
22/01/2021 661.773 661.773 5.524.273,9 4.862.500,9 % 11,05 % 11,05 % 9,73 % 9,73
22/01/2021 193.387 193.387 IST
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INVEO 133,80 34.116.499 % 9,94  
GLBMD 7,86 8.880.076 % 9,93  
OZBAL 8,41 12.464.344 % 9,93  
VERTU 23,28 43.547.520 % 9,92  
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Frank 8,2891 8,3390 % -0,56  
Riyal 1,9580 1,9678 % -0,58  
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10:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 -0,62  
Altın Gr. 439 439 -2,72  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,53 25,57 0,10  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 -0,02  
B. Petrol 55,55 55,55 0,30  
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