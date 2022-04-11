***SEKFK* *YGGYO* *SODSN* *ENJSA* *DEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.04.2022 09:06
***SEKFK******YGGYO******SODSN******ENJSA******DEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DEVA, ENJSA, SEKFK, SODSN, YGGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL Teorik Fiyat: 31,57 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ENJSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,24 TL Teorik Fiyat: 15,96 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SEKFK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,08 TL Teorik Fiyat: 5,17 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SODSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,0880151 TL Teorik Fiyat: 28,072 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YGGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,50 TL Teorik Fiyat: 22,24 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019022
BIST
18:052.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
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En Düşük
0
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
14,7305
18:0516,0533
En Yüksek
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|Açılış
|: 16,0400
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|Önceki Kapanış
|: 15,9900
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16,1352
En Düşük
16,0322
18:05920,91
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|Açılış
|: 920,91
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|Önceki Kapanış
|: 923,44
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924,33
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENJSA
|17,20
|205.797.939
|% 7,77
|
|YGGYO
|23,74
|2.195.821
|% 6,75
|
|SODSN
|29,16
|530.972
|% 3,88
|
|SEKFK
|5,25
|6.444.575
|% 1,55
|
|DEVA
|31,72
|51.592.888
|% 0,47
|
|TURGG
|223,50
|26.186.701
|% 0,00
|
|ODAS
|2,24
|944.985.536
|% 0,00
|
|ROYAL
|3,15
|249.401
|% 0,00
|
|RODRG
|14,79
|1.083.204
|% 0,00
|
|POLTK
|580,00
|8.488.702
|% 0,00
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 0,00
|
|ASELS
|27,90
|4.247.436.269
|% 0,00
|
|THYAO
|35,32
|3.422.233.894
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,50
|2.145.027.076
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|1.337.071.795
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 0,00
|
|ODAS
|2,24
|944.985.536
|% 0,00
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 0,00
|
|KARSN
|5,79
|1.915.769.812
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7419
|14,7455
|% 0,01
|
|Euro
|16,0416
|16,0577
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,0955
|19,1913
|% -0,34
|
|Frank
|15,6689
|15,7633
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9215
|3,9412
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-4,61
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,00
|