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***SEKFK* *YGGYO* *SODSN* *ENJSA* *DEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

11.04.2022 09:06
***SEKFK* *YGGYO* *SODSN* *ENJSA* *DEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyuru


***SEKFK******YGGYO******SODSN******ENJSA******DEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [DEVA, ENJSA, SEKFK, SODSN, YGGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DEVA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL Teorik Fiyat: 31,57 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ENJSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,24 TL Teorik Fiyat: 15,96 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SEKFK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,08 TL Teorik Fiyat: 5,17 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SODSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,0880151 TL Teorik Fiyat: 28,072 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YGGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,50 TL Teorik Fiyat: 22,24 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019022


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENJSA 17,20 205.797.939 % 7,77  
YGGYO 23,74 2.195.821 % 6,75  
SODSN 29,16 530.972 % 3,88  
SEKFK 5,25 6.444.575 % 1,55  
DEVA 31,72 51.592.888 % 0,47  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7419 14,7455 % 0,01  
Euro 16,0416 16,0577 % 0,07  
Sterlin 19,0955 19,1913 % -0,34  
Frank 15,6689 15,7633 % -0,30  
Riyal 3,9215 3,9412 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 -4,61  
Altın Gr. 921 921 -2,54  
Cumhuriyet 6.114 6.207 24,00  
Tam 6.086 6.237 43,82  
Yarım 2.942 3.017 21,19  
Çeyrek 1.475 1.508 10,60  
Gümüş.Ons 24,73 24,76 -0,04  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 -0,03  
B. Petrol 101 101 -2,00  
Seans Raporu 18:05
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