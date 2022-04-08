***SEKFK* *YGGYO* *SODSN* *ENJSA* *DEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***SEKFK******YGGYO******SODSN******ENJSA******DEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DEVA, ENJSA, SEKFK, SODSN, YGGYO11.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaDEVA HOLDING DEVA 0,15 0,135ENERJISA ENERJI ENJSA 1,24 1,116SEKER FIN. KIR. SEKFK 0,08 0,072SODAS SODYUM SANAYII SODSN 1,0880151 0,9792135YENI GIMAT GMYO YGGYO 1,5 1,5Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018339BIST