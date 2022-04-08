***SEKFK* *YGGYO* *SODSN* *ENJSA* *DEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
08.04.2022 16:46
***SEKFK******YGGYO******SODSN******ENJSA******DEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DEVA, ENJSA, SEKFK, SODSN, YGGYO
11.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
DEVA HOLDING DEVA 0,15 0,135
ENERJISA ENERJI ENJSA 1,24 1,116
SEKER FIN. KIR. SEKFK 0,08 0,072
SODAS SODYUM SANAYII SODSN 1,0880151 0,9792135
YENI GIMAT GMYO YGGYO 1,5 1,5
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018339
BIST
16:562.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 38,02
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
16:5614,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0272
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
16:5616,0149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0336
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
16:56920,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,54
|Açılış
|: 920,11
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
921,01
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:54
|GZNMI
|41,36
|28.447.603
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.764.625
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.917.838
|% -9,78
|
|DERIM
|4,63
|16.901.910
|% -7,40
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|ULUSE
|160,10
|32.269.148
|% -4,70
|
|SAMAT
|6,97
|18.392.582
|% -4,26
|
|GARAN
|13,18
|4.521.491.324
|% 4,52
|
|ASELS
|27,96
|2.980.655.204
|% 7,13
|
|THYAO
|35,32
|2.765.481.175
|% -0,84
|
|KARSN
|5,93
|1.637.139.905
|% 3,85
|
|AKBNK
|8,30
|1.560.505.697
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,62
|1.238.264.742
|% 2,34
|
|ODAS
|2,19
|771.347.105
|% 3,79
|
|GARAN
|13,18
|4.521.491.324
|% 4,52
|
|YKBNK
|4,54
|1.411.856.700
|% 3,42
|
|KARSN
|5,93
|1.637.139.905
|% 3,85
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7564
|14,7660
|% 0,20
|
|Euro
|16,0018
|16,0229
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,1068
|19,2026
|% -0,50
|
|Frank
|15,6821
|15,7766
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9233
|3,9429
|% 0,19
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|10,27
|
|Altın Gr.
|920
|920
|4,81
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,08
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
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17:09MIPAZ
Yüzde 5.41 oranında artışla 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 355, 387 adet işlem
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17:08XU100
Endeks 2, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 38, 588.00 milyon TL de
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17:08GOZDE
Yüzde 4.53 oranında artışla 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 781, 498 adet işlem
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17:07ASELS
Yüzde 7.43 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 979, 871 adet işlem
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17:06ZRGYO
Yüzde 4.44 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 433, 813 adet işlem