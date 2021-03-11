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***SEKFK* *ZKBVK* *GARAN* *OYYAT* *DENIZ* *ISFAK* *BRKVY* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

11.03.2021 17:51



***SEKFK******ZKBVK******GARAN******OYYAT******DENIZ******ISFAK******BRKVY******YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SEKFK, BRKVY, OYYAT, DENIZ, ISFAK, GARAN, ZKBVK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK72129 3.435.000 10.03.2021 02.07.2021 15.03.2021
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYS92116 19.894.000 10.03.2021 01.09.2021 15.03.2021
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD62113 91.000.000 11.03.2021 10.06.2021 15.03.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK62178 40.000.000 10.03.2021 18.06.2021 15.03.2021
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA72116 170.000.000 11.03.2021 05.07.2021 15.03.2021
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRAN92122 54.149.448 11.03.2021 08.09.2021 15.03.2021
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK62135 400.000.000 11.03.2021 22.06.2021 15.03.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72142 170.700.000 11.03.2021 02.07.2021 15.03.2021


İlgili Şirketler [SEKFK, BRKVY, OYYAT, DENIZ, ISFAK, GARAN, ZKBVK, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917341


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Çeyrek 667 683 -0,28  
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Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,02  
B. Petrol 68,84 68,84 0,94  
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