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***SEKFK* *ZKBVK* *VAKVK* *ORFIN* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

18.12.2020 17:57



***SEKFK******ZKBVK******VAKVK******ORFIN******YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ORFIN, ZKBVK, VAKVK, YKFKT, SEKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFORFNA2117 130.000.000 18.12.2020 16.12.2021 22.12.2020
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK32138 700.000.000 18.12.2020 26.03.2021 22.12.2020
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK32140 750.000.000 18.12.2020 03.03.2021 22.12.2020
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF32122 53.330.000 16.12.2020 05.03.2021 22.12.2020
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK22132 21.000.000 18.12.2020 24.02.2021 22.12.2020


İlgili Şirketler [ORFIN, ZKBVK, VAKVK, YKFKT, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893896


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JANTS 280,50 230.707.588 % 10,00  
AKCNS 16,85 105.544.022 % 9,99  
BRYAT 460,50 62.028.980 % 9,98  
ALCAR 281,10 37.470.269 % 9,98  
OTKAR 260,20 428.846.481 % 9,97  
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Altın Gr. 462 462 -4,87  
Cumhuriyet 3.076 3.123 -39,00  
Tam 3.066 3.143 -34,80  
Yarım 1.482 1.521 -16,83  
Çeyrek 743 760 -8,42  
Gümüş.Ons 25,82 25,85 -0,14  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,10  
B. Petrol 52,33 52,33 0,83  
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