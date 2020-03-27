***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:19
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832705
BIST
12:0690.433
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -1.094,28
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
90.240
12:066,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0681
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4639
En Düşük
6,3903
12:067,1188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0590
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1206
En Düşük
7,0479
12:06336,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,90
|Açılış
|: 336,41
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|936.473
|% 9,98
|
|TMPOL
|4,30
|637.669
|% 9,97
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|3.010.285
|% 9,94
|
|RTALB
|5,76
|5.910.406
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.127.749
|% -9,77
|
|QNBFL
|119,20
|2.383.842
|% -7,53
|
|DOKTA
|14,40
|3.547.242
|% -7,28
|
|ISYAT
|2,06
|4.913.257
|% -5,94
|
|THYAO
|9,29
|613.678.256
|% 0,43
|
|GARAN
|8,05
|312.907.765
|% 1,39
|
|ASELS
|23,74
|291.430.360
|% -2,14
|
|IPEKE
|8,10
|158.951.444
|% 2,27
|
|KOZAA
|9,75
|154.726.179
|% -0,61
|
|IHLGM
|0,88
|83.935.318
|% 4,76
|
|IHLAS
|0,46
|39.687.701
|% 0,00
|
|ODAS
|1,31
|103.893.851
|% -1,50
|
|THYAO
|9,29
|613.678.256
|% 0,43
|
|YKBNK
|1,92
|115.950.108
|% -1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8272
|7,8664
|% 0,58
|
|Frank
|6,6675
|6,7076
|% 0,81
|
|Riyal
|1,7126
|1,7212
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.617
|-14,03
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,33
|14,39
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|26,08
|26,08
|-0,26
|