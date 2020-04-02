SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.631.889
|% 9,96
|ITTFH
|2,33
|39.878.518
|% 9,91
|DAGHL
|3,00
|6.705.911
|% 9,89
|AVTUR
|1,37
|13.072.141
|% 9,60
|TACTR
|2,17
|59.417
|% 9,60
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2886
|8,3301
|% 0,28
|Frank
|6,8826
|6,9241
|% -0,47
|Riyal
|1,7683
|1,7771
|% -0,47
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.590
|1.591
|-0,54
|Altın Gr.
|341
|341
|-1,89
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|0,19
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,04
|0,03
|B. Petrol
|27,38
|27,38
|2,64
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-0, 46 değişimle 88675 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-0, 46 değişimle 88680 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-0, 39 değişimle 88741 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-0, 44 değişimle 88691 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-0, 46 değişimle 88680 puandan