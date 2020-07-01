***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2020 11:42
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853691
BIST
13:55115.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -881,92
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:556,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8573
En Düşük
6,8445
13:557,6787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0193
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6744
13:55393,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,58
|Açılış
|: 393,05
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.274.115
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|112.098.998
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.588.145
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.805.450
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|29.336.533
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,27
|560.918
|% -6,62
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,36
|9.352.977
|% -5,18
|
|RTALB
|33,20
|32.286.092
|% -5,09
|
|ULAS
|5,59
|5.006.272
|% -5,09
|
|KRDMD
|3,23
|1.335.608.120
|% -0,62
|
|ASELS
|32,84
|987.397.500
|% 1,11
|
|THYAO
|12,28
|793.904.366
|% -1,92
|
|GARAN
|8,33
|770.904.535
|% -1,54
|
|ODAS
|2,57
|724.670.293
|% 3,63
|
|KRDMD
|3,23
|1.335.608.120
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|684.969.867
|% -1,46
|
|ODAS
|2,57
|724.670.293
|% 3,63
|
|SKBNK
|1,51
|324.506.252
|% 4,14
|
|DOHOL
|2,19
|416.993.230
|% 4,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4774
|8,5199
|% 0,03
|
|Frank
|7,2072
|7,2506
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|1,37
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.563
|5,60
|
|Tam
|2.617
|2.630
|5,80
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,02
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|0,95
|