***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 11:21
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923703
BIST
14:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,89
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.428
14:058,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0437
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:059,6269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0357
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:05454,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,73
|Açılış
|: 454,74
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:03
|NTGAZ
|12,43
|424.186
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|153.446
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|114.525.799
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|116.416.955
|% 9,99
|
|JANTS
|994,00
|197.361.860
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|41.534.016
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.025.252
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|IZFAS
|11,85
|67.784.807
|% -8,78
|
|EKGYO
|1,96
|654.635.679
|% -2,97
|
|GARAN
|6,88
|615.451.789
|% -0,29
|
|BJKAS
|8,41
|538.320.440
|% 1,57
|
|KOZAL
|124,20
|516.782.826
|% -1,51
|
|FENER
|37,92
|491.886.289
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,96
|654.635.679
|% -2,97
|
|GARAN
|6,88
|615.451.789
|% -0,29
|
|TSKB
|1,39
|120.688.475
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,41
|538.320.440
|% 1,57
|
|IHLGM
|1,13
|62.240.907
|% -2,59
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1405
|8,1444
|% 0,52
|
|Euro
|9,6166
|9,6272
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,2533
|11,3098
|% 0,24
|
|Frank
|8,6585
|8,7106
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1695
|2,1803
|% 0,78
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|4,66
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.988
|3.065
|19,46
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|9,42
|
|Çeyrek
|724
|741
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,07
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|0,87
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:19XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 9, 841.00 milyon TL de
-
14:19EDIP
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 531, 858 adet işlem
-
14:18CASA
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 115.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 986 adet işlem
-
14:17SILVR
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 248, 392 adet işlem
-
14:16GLRYH
Yüzde -67.37 oranında düşüşle 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 853, 487 adet işlem