***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2021 11:09
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934026
BIST
11:091.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
11:098,3108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0358
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
11:0910,0400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0694
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0400
En Düşük
9,9392
11:09473,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,01
|Açılış
|: 473,77
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler11:09
|TACTR
|28,92
|220.717
|% 9,96
|
|CANTE
|4,71
|3.329.117
|% 9,79
|
|DNISI
|13,87
|3.496.256
|% 8,61
|
|FORMT
|1,43
|11.062.361
|% 8,33
|
|VERTU
|31,40
|102.217.637
|% 8,28
|
|KRTEK
|10,53
|30.217.467
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|84.922.213
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,65
|6.451.218
|% -8,33
|
|PETUN
|21,78
|16.006.121
|% -6,52
|
|UZERB
|42,82
|99.599
|% -5,22
|
|THYAO
|12,55
|381.444.096
|% 2,62
|
|SISE
|7,67
|220.713.218
|% 2,13
|
|PETKM
|6,85
|205.669.414
|% 2,09
|
|KOZAL
|112,90
|182.327.412
|% -0,09
|
|SASA
|36,52
|171.498.726
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,11
|116.689.132
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|65.612.954
|% 0,00
|
|THYAO
|12,55
|381.444.096
|% 2,62
|
|PETKM
|6,85
|205.669.414
|% 2,09
|
|SISE
|7,67
|220.713.218
|% 2,13
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3053
|8,3108
|% 0,43
|
|Euro
|9,9640
|10,0400
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,4571
|11,5145
|% 0,49
|
|Frank
|9,0512
|9,1058
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2064
|2,2175
|% 0,30
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|5,72
|
|Altın Gr.
|473
|474
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,96
|0,05
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,32
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Seans Raporu
11:09
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