***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 10:41
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934330
BIST
14:061.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
14:068,3353
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0879
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
14:0610,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0661
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
14:06477,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,23
|Açılış
|: 477,85
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler14:04
|KARTN
|61,60
|56.813.727
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.109.164
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.203.735
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|11.204.226
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|DENGE
|5,85
|265.859
|% -7,14
|
|EREGL
|19,69
|1.192.335.704
|% 3,85
|
|THYAO
|12,70
|734.097.866
|% -1,70
|
|PETKM
|6,87
|538.027.760
|% 1,03
|
|KRDMD
|7,63
|469.445.409
|% 3,25
|
|KOZAL
|116,90
|466.097.787
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,10
|181.643.688
|% -0,94
|
|PETKM
|6,87
|538.027.760
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,14
|83.009.106
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,63
|469.445.409
|% 3,25
|
|EREGL
|19,69
|1.192.335.704
|% 3,85
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3282
|8,3327
|% 1,03
|
|Euro
|10,0049
|10,0176
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,5253
|11,5831
|% 0,75
|
|Frank
|9,0678
|9,1224
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2144
|2,2255
|% 0,97
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-9,34
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,03
|
|B. Petrol
|68,94
|68,94
|1,38
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
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14:20BASCM
Yüzde 4.32 oranında artışla 14.49 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 362 adet işlem
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14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, ARCLK
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14:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, KOZAA
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14:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 04 artarak (% 0.41 ) 1, 232
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14:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, CANTE, MEPET, ETILR, EMNIS, MERIT, BJKAS, KARTN, DITAS