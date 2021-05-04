***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 15:53
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934423
BIST
17:101.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:108,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0701
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:1010,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0506
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:10480,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,81
|Açılış
|: 480,43
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:10
|TSPOR
|2,09
|84.421.216
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|57.711.116
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.248.303
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.671.965
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.832.476
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|57.564.470
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,57
|1.611.571.196
|% 3,22
|
|THYAO
|12,63
|1.105.638.541
|% -2,24
|
|GARAN
|7,26
|836.368.994
|% -1,49
|
|KRDMD
|7,54
|812.835.287
|% 2,03
|
|PETKM
|6,84
|763.876.426
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,08
|322.331.491
|% -1,89
|
|GARAN
|7,26
|836.368.994
|% -1,49
|
|DOHOL
|2,95
|337.136.849
|% -0,34
|
|PETKM
|6,84
|763.876.426
|% 0,59
|
|KRDMD
|7,54
|812.835.287
|% 2,03
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3124
|8,3175
|% 0,85
|
|Euro
|9,9993
|10,0060
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,4953
|11,5530
|% 0,49
|
|Frank
|9,0816
|9,1363
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2113
|2,2224
|% 0,83
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,71
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,22
|0,08
|
|B. Petrol
|68,53
|68,53
|0,97
|