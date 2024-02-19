***SEKUR* *GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***SEKUR******GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [SEKUR]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarSekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 34.712.500 TL (%250 oranında) nakit karşılığı (bedelli) artırılarak 48.597.500 TL'ye yükseltilmesi sürecinde bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak ihraç edilen 34.712.500 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 51.374,904 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıSEDAT YAR 18.618 % 36,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaCEM TURKAN 5.000 % 9,7 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSAİT KARAGÖZ 5.000 % 9,7 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaMUSTAFA YİĞİT 4.790 % 9,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSELÇUK GÜNELİ 3.900 % 7,6 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250480BIST