***SEKUR* *INTEM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
29.09.2020 19:22
***SEKUR******INTEM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [SEKUR, INTEM]
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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) pay piyasasında 31.08.2020-28.09.2020 döneminde ve Intema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) pay piyasasında 24.08.2020-28.09.2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, "Gökhan Özdek" Youtube kanalı, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "Borsa Hayatımız" adlı grup ve "#Borsa @gokhanozdek0001" Twitter hesabı üzerinden, takipçilerine SEKUR ve INTEM payı ile ilgili olarak alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra satış gerçekleştiren ve yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Gökhan ÖZDEK adlı şahıs ile, yukarıda belirtilen sosyal medya uygulamasına üye olan ve söz konusu paylarda bu şahısla birlikte hareket ederek işlem gerçekleştirmek suretiyle suça iştirak kapsamında sorumluluklarının olduğu konusunda makul şüphe bulunan, aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 30.09.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Gökhan ÖZDEK 38595287
Osman BALABAN 39532049
Ragıp NAYIR 26028836
Murat BAŞAR 35084778
Karar 2020/60 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877304
BIST
18:051.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
18:057,8407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
18:059,2007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0966
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
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9,2188
En Düşük
9,0696
18:05477,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,42
|Açılış
|: 477,68
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,76
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,88
|6.443.427
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|657.030
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|1.123.053
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.742.401
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.306.160
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|BMELK
|9,27
|3.474.638
|% -10,00
|
|METUR
|8,57
|13.314.527
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|6.301.515
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.398.408
|% -9,96
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ASELS
|18,61
|1.723.857.336
|% 6,59
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,80
|673.716.517
|% -5,88
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,73
|487.983.271
|% 4,85
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ODAS
|2,72
|656.753.457
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8330
|7,8407
|% 0,51
|
|Euro
|9,1923
|9,2007
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,0433
|10,0937
|% 0,57
|
|Frank
|8,4893
|8,5405
|% 0,95
|
|Riyal
|2,0829
|2,0933
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:58OZRDN
Yüzde 6.61 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 587 adet işlem
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Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
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17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
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17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem