***SEKUR* *INTEM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***SEKUR******INTEM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [SEKUR, INTEM]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) pay piyasasında 31.08.2020-28.09.2020 döneminde ve Intema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) pay piyasasında 24.08.2020-28.09.2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, "Gökhan Özdek" Youtube kanalı, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "Borsa Hayatımız" adlı grup ve "#Borsa @gokhanozdek0001" Twitter hesabı üzerinden, takipçilerine SEKUR ve INTEM payı ile ilgili olarak alım veya tut tavsiyesi verdikten hemen sonra satış gerçekleştiren ve yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Gökhan ÖZDEK adlı şahıs ile, yukarıda belirtilen sosyal medya uygulamasına üye olan ve söz konusu paylarda bu şahısla birlikte hareket ederek işlem gerçekleştirmek suretiyle suça iştirak kapsamında sorumluluklarının olduğu konusunda makul şüphe bulunan, aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 30.09.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoGökhan ÖZDEK 38595287Osman BALABAN 39532049Ragıp NAYIR 26028836Murat BAŞAR 35084778Karar 2020/60 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877304BIST