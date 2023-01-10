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***SEKUR* *KARSN* *GENTS* *OZRDN* *SAYAS* *INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

10.01.2023 14:27
***SEKUR* *KARSN* *GENTS* *OZRDN* *SAYAS* *INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımd


***SEKUR******KARSN******GENTS******OZRDN******SAYAS******INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [GENTS, INVEO, KARSN, OZRDN, SAYAS, SEKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
GENTAS 53 11/01/2023
INVEO YATIRIM HOLDING 19 11/01/2023
KARSAN OTOMOTIV 39 11/01/2023
OZERDEN PLASTIK 67 11/01/2023
SAY YENILENEBILIR ENERJI 55 11/01/2023
SEKURO PLASTIK 77 11/01/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099365


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BIST En Aktif Hisseler15:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 2,34 85.295.647 % 12,50  
SDTTR 51,50 3.969.723 % 10,00  
ULUFA 7,15 31.303.609 % 10,00  
ARMDA 236,50 26.634.567 % 10,00  
ACSEL 77,55 41.848.449 % 10,00  
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15:45 Alış Satış %  
Dolar 18,7716 18,7813 % 0,06  
Euro 20,1286 20,1369 % -0,06  
Sterlin 22,7129 22,8268 % -0,33  
Frank 20,2536 20,3756 % -0,18  
Riyal 4,9853 5,0103 % 0,10  
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15:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 1,09  
Altın Gr. 1.130 1.130 1,46  
Cumhuriyet 7.619 7.734 -26,00  
Tam 7.656 7.707 -1,00  
Yarım 3.719 3.770 -1,00  
Çeyrek 1.859 1.885 0,00  
Gümüş.Ons 23,46 23,50 -0,15  
Gümüş Gr. 14,18 14,20 -0,08  
B. Petrol 79,91 79,91 0,26  
Seans Raporu 15:45
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