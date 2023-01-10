***SEKUR* *KARSN* *GENTS* *OZRDN* *SAYAS* *INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
10.01.2023 14:27
***SEKUR******KARSN******GENTS******OZRDN******SAYAS******INVEO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [GENTS, INVEO, KARSN, OZRDN, SAYAS, SEKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
GENTAS 53 11/01/2023
INVEO YATIRIM HOLDING 19 11/01/2023
KARSAN OTOMOTIV 39 11/01/2023
OZERDEN PLASTIK 67 11/01/2023
SAY YENILENEBILIR ENERJI 55 11/01/2023
SEKURO PLASTIK 77 11/01/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099365
BIST
15:455.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,90
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
15:4518,7813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
15:4520,1369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0120
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
15:451.129,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.129,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler15:45
|EUHOL
|2,34
|85.295.647
|% 12,50
|
|SDTTR
|51,50
|3.969.723
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|31.303.609
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.634.567
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|41.848.449
|% 10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.672.090
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|192.648.599
|% -9,83
|
|GOZDE
|23,46
|490.448.473
|% -9,77
|
|ASELS
|59,75
|5.142.134.348
|% 1,10
|
|THYAO
|136,90
|4.685.865.073
|% -1,08
|
|EREGL
|39,84
|4.461.386.240
|% 0,05
|
|KRDMD
|18,89
|3.593.800.632
|% 0,53
|
|EKGYO
|8,80
|3.056.818.120
|% 0,80
|
|EKGYO
|8,80
|3.056.818.120
|% 0,80
|
|YKBNK
|9,99
|2.201.401.246
|% -1,28
|
|KRDMD
|18,89
|3.593.800.632
|% 0,53
|
|SKBNK
|2,87
|406.087.502
|% 1,06
|
|KATMR
|2,32
|297.507.419
|% -9,73
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7716
|18,7813
|% 0,06
|
|Euro
|20,1286
|20,1369
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,7129
|22,8268
|% -0,33
|
|Frank
|20,2536
|20,3756
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,10
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|1,09
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,46
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.656
|7.707
|-1,00
|
|Yarım
|3.719
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,91
|79,91
|0,26
|