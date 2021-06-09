***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 57.396 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.279.247 -2.279.247 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.281 7.045.686 -688.684 6.361.283 859 6.362.142Dönem Karı (Zararı)-688.684 -688.684 859 -687.825Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.281 7.045.686 7.049.967 7.049.967Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2 2Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 61.677 61.488.087 124.943 -17.133.360 -688.684 76.144.888 372.294 76.517.182Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 25.407 71.943.777 492.908 -17.500.194 -1.984.474 85.269.649 371.618 85.641.267Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.984.474 1.984.474 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.654 12.231.700 2.478.999 14.697.045 -2.217 14.694.828Dönem Karı (Zararı)2.478.999 2.478.999 -2.217 2.476.782Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.654 12.231.700 12.218.046 12.218.046Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 11.753 84.175.477 492.908 -19.484.668 2.478.999 99.966.694 369.401 100.336.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.267.988 10.027.968Dönem Karı (Zararı)2.476.782 -687.825Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.476.782 -687.825Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.125.891 4.165.219Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.736.791 1.957.052Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-84.742 -173.710Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-84.742 -173.710Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler80.943 -1.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler80.943 -1.312Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.611.647 1.716.383Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.690 -127.702Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.647.185 1.841.882Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri11.402 733.702Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-39.250 -731.499Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler799.252 666.806Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.306.768 8.246.515Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.348.520 363.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.348.520 363.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-215.143 363.822İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-215.143 363.822Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.223.670 821.041Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.607.165 -536.068Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.334.447 7.349.055İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.334.447 7.349.055Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)139.158 9.831Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler180.572 -1.253.601İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)180.572 -1.253.601İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.864.281 1.128.613Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.864.281 1.128.613Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.909.441 11.723.909Ödenen Faiz-1.639.495 -1.714.180Alınan Faiz7.690 127.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.648 -109.463YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.023.769 -923.933Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.023.769 -923.933Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.023.769 -923.933FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.717.091 -7.625.803Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23.717.091 -7.625.803Kredilerden Nakit Girişleri23.717.091 -7.625.803YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.961.310 1.478.232Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.874.947 -577.901NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.086.363 900.331DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.825.741 6.075.246DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.912.104 6.975.577Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6.912.104 5.825.741Ticari Alacaklar73.483.783 72.036.969İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar73.483.783 72.036.969Diğer Alacaklar815.470 526.390İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar815.470 526.390Stoklar36.673.586 21.555.921Peşin Ödenmiş Giderler1.350.502 3.399.301İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.350.502 3.399.301Diğer Dönen Varlıklar2.155.447 927.431İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.155.447 927.431ARA TOPLAM121.390.892 104.271.753TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR121.390.892 104.271.753DURAN VARLIKLARDiğer