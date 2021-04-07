***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli KamuoyuSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 'Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ'i kapsamında, kuruluşumuz faaliyetleri ile ilgili kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belge zamanında ve tebliğe uygun olarak yapılmaktadır. Şirketimizin kamuya açıklanmamış Özel Durumu bulunmamaktadır.Bununla birlikte Kurumumuz Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından küçük/büyük, özel/tüzel yatırımcılara, şirketin genel gidişatı, mali ve operasyonel bilgileri sunma yükümlülüğü de yerine getirilmektedir.Sermaye piyasaları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre düzenlenmiştir. Halka açık kuruluşlar, hisse değerlerinin seyrine ilişkin olarak olumlu/olumsuz bir yönlendirme yapamaz. Kurumumuz kanunlar, tebliğler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine bağlı olarak endüstriyel faaliyetlerini güven ve istikrar içerisinde yürütmektedir. Kurumumuz ve değerli yatırımcılarımız için güvenli ve istikrarlı şekilde işleyen bu süreçlerimizin, çalışma düzenini olumsuz etkileyecek iletişim yollarından kaçınılması şirketimiz için önem arz etmektedir. Bu konuda yatırımcıların bilgilendirilmesi için açıklama yapılması gereği doğmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924175BIST