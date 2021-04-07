***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 13:59
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Kamuoyu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 'Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ'i kapsamında, kuruluşumuz faaliyetleri ile ilgili kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belge zamanında ve tebliğe uygun olarak yapılmaktadır. Şirketimizin kamuya açıklanmamış Özel Durumu bulunmamaktadır.
Bununla birlikte Kurumumuz Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından küçük/büyük, özel/tüzel yatırımcılara, şirketin genel gidişatı, mali ve operasyonel bilgileri sunma yükümlülüğü de yerine getirilmektedir.
Sermaye piyasaları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre düzenlenmiştir. Halka açık kuruluşlar, hisse değerlerinin seyrine ilişkin olarak olumlu/olumsuz bir yönlendirme yapamaz. Kurumumuz kanunlar, tebliğler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine bağlı olarak endüstriyel faaliyetlerini güven ve istikrar içerisinde yürütmektedir. Kurumumuz ve değerli yatırımcılarımız için güvenli ve istikrarlı şekilde işleyen bu süreçlerimizin, çalışma düzenini olumsuz etkileyecek iletişim yollarından kaçınılması şirketimiz için önem arz etmektedir. Bu konuda yatırımcıların bilgilendirilmesi için açıklama yapılması gereği doğmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924175
BIST
15:071.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,47
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
15:078,1869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0587
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
15:079,7322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0617
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
15:07455,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,25
|Açılış
|: 455,77
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler15:07
|MTRKS
|33,88
|134.537
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.566.664
|% 9,98
|
|PAMEL
|36,60
|7.313.377
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.562.470
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|19.586.806
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|38.649.732
|% -9,97
|
|SANEL
|4,60
|288.837
|% -8,73
|
|IZFAS
|10,79
|35.071.017
|% -7,78
|
|MMCAS
|5,75
|107.626
|% -7,26
|
|CASA
|105,10
|497.451
|% -7,24
|
|EKGYO
|1,98
|886.065.747
|% 3,13
|
|BJKAS
|9,24
|771.140.349
|% 1,54
|
|GARAN
|6,76
|626.510.550
|% -0,44
|
|JANTS
|939,60
|624.504.382
|% 5,74
|
|THYAO
|12,82
|617.954.576
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,98
|886.065.747
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,17
|287.060.397
|% -0,46
|
|TSKB
|1,39
|142.708.516
|% 0,72
|
|IHLGM
|1,15
|110.337.536
|% 1,77
|
|GARAN
|6,76
|626.510.550
|% -0,44
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1829
|8,1869
|% 0,72
|
|Euro
|9,7247
|9,7322
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,2565
|11,3129
|% 0,39
|
|Frank
|8,7634
|8,8162
|% 0,67
|
|Riyal
|2,1737
|2,1846
|% 0,52
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-10,46
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|1,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|7,84
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|3,79
|
|Çeyrek
|729
|746
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|0,60
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:21BRKSN
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 11.50 lira fiyatla işlem gören hissede 660, 972 adet işlem
-
15:20XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 11, 103.00 milyon TL de
-
15:20DERHL
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 679, 719 adet işlem
-
15:18MEGAP
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 413, 219 adet işlem
-
15:18MEGAP
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 413, 219 adet işlem