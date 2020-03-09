***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 11:11
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELEC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825305
BIST
11:58105.919
En Yüksek
|Değişim
|: -3,36%
|| -3.681,31
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
11:586,1036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0950
11:586,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0670
|Açılış
|: 6,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
11:58329,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,38
|Açılış
|: 329,11
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,97
|33.682.265
|% 12,15
|
|DEVA
|10,34
|88.076.208
|% 7,37
|
|ARMDA
|23,38
|4.094.345
|% 4,84
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|6.053.654
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,49
|5.303.640
|% -9,84
|
|QNBFB
|47,00
|396.623
|% -9,62
|
|IZMDC
|9,30
|1.713.431
|% -9,27
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|THYAO
|10,80
|384.124.043
|% -3,05
|
|ASELS
|28,76
|278.778.388
|% -3,62
|
|GARAN
|9,61
|138.052.944
|% -4,19
|
|PETKM
|3,46
|114.540.053
|% -2,26
|
|TUPRS
|92,85
|101.284.997
|% -2,01
|
|IHLGM
|1,32
|79.485.493
|% 1,54
|
|ODAS
|2,01
|88.828.064
|% -2,90
|
|YKBNK
|2,33
|100.025.323
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,39
|56.134.912
|% -3,47
|
|KARSN
|1,81
|72.221.699
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9995
|8,0396
|% 1,13
|
|Frank
|6,5563
|6,5958
|% 1,52
|
|Riyal
|1,6211
|1,6292
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|1,76
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,01
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,06
|36,06
|-9,21
|