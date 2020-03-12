***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:11
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827318
BIST
10:0698.857
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -2.108,99
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
98.859
En Düşük
98.083
10:066,2317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:067,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0435
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0488
En Düşük
6,9909
10:06326,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,29
|Açılış
|: 326,95
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,58
|4.757.234
|% 12,17
|
|ECILC
|4,39
|26.811.665
|% 10,03
|
|SELEC
|8,05
|8.019.463
|% 9,08
|
|DEVA
|10,73
|9.672.111
|% 7,95
|
|VKING
|3,66
|604.624
|% 7,65
|
|ARMDA
|13,74
|17.244
|% -14,98
|
|BRKSN
|2,51
|130.776
|% -14,92
|
|OYAYO
|4,07
|1.704.561
|% -14,85
|
|ESCOM
|1,79
|433.805
|% -12,68
|
|OZBAL
|1,36
|25.256
|% -12,26
|
|ECILC
|4,39
|26.811.665
|% 10,03
|
|THYAO
|9,14
|25.883.164
|% -4,89
|
|ASELS
|25,18
|22.162.177
|% -3,75
|
|GARAN
|9,32
|10.221.735
|% -2,71
|
|DEVA
|10,73
|9.672.111
|% 7,95
|
|ECILC
|4,39
|26.811.665
|% 10,03
|
|IHLGM
|1,04
|5.522.536
|% -7,14
|
|TSKB
|0,98
|4.044.214
|% -3,92
|
|ODAS
|1,52
|5.925.815
|% -5,59
|
|EKGYO
|1,17
|4.589.599
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9384
|7,9782
|% -0,01
|
|Frank
|6,6277
|6,6676
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6524
|1,6607
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-0,23
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,63
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,39
|34,39
|-1,40
|