***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:51
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELEC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828188
BIST
12:0094.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 825,13
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:006,2881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0292
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
12:007,0439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0290
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
12:00320,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 320,45
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,05
|2.017.881
|% 8,15
|
|YKGYO
|1,81
|2.989.606
|% 7,10
|
|AKGRT
|5,06
|2.992.487
|% -15,38
|
|ECZYT
|9,81
|20.919.615
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,66
|461.492.784
|% 1,23
|
|THYAO
|8,69
|386.162.152
|% 2,48
|
|GARAN
|9,10
|233.702.925
|% 4,12
|
|YKBNK
|2,19
|156.657.570
|% 2,82
|
|KRDMD
|2,01
|138.320.735
|% 0,50
|
|IHLGM
|0,87
|69.646.642
|% -3,33
|
|ODAS
|1,29
|102.623.973
|% -2,27
|
|YKBNK
|2,19
|156.657.570
|% 2,82
|
|KRDMD
|2,01
|138.320.735
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,17
|72.552.750
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8876
|7,9272
|% -0,29
|
|Frank
|6,6314
|6,6713
|% -0,47
|
|Riyal
|1,6686
|1,6770
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.588
|10,74
|
|Altın Gr.
|320
|320
|0,09
|
|Cumhuriyet
|2.123
|2.155
|3,00
|
|Tam
|2.118
|2.171
|2,99
|
|Yarım
|1.024
|1.050
|1,44
|
|Çeyrek
|513
|525
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|15,73
|15,75
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,33
|34,33
|1,11
|
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