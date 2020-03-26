***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2020 10:00
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832256
BIST
14:1690.131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.067,63
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.228
En Düşük
88.481
14:166,4398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
14:167,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0848
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
14:16333,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,18
|Açılış
|: 333,82
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,52
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|124.992.642
|% 10,00
|
|HUBVC
|18,15
|96.322.408
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.897.724
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.942.271
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.854.266
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.513.659
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|THYAO
|9,15
|924.878.278
|% 4,33
|
|ASELS
|23,68
|484.196.959
|% 1,02
|
|GARAN
|7,68
|466.127.037
|% 2,40
|
|YKBNK
|1,91
|213.114.969
|% 2,14
|
|ECILC
|4,84
|211.365.526
|% 9,75
|
|YKBNK
|1,91
|213.114.969
|% 2,14
|
|IHLGM
|0,83
|88.939.010
|% 7,79
|
|THYAO
|9,15
|924.878.278
|% 4,33
|
|IHLAS
|0,45
|33.408.333
|% 7,14
|
|GSRAY
|1,76
|124.992.642
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6815
|7,7200
|% 1,00
|
|Frank
|6,5994
|6,6391
|% 0,89
|
|Riyal
|1,7074
|1,7159
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.618
|-0,42
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,38
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,00
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|B. Petrol
|27,09
|27,09
|-0,30
|
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