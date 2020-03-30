***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 12:27
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELEC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833198
BIST
15:1587.956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -168,90
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
15:156,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,1261
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5763
En Düşük
6,4403
15:157,2568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0719
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
15:15341,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,39
|Açılış
|: 341,49
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|6,60
|11.230.852
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.292.438
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.427.543
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.734.191
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.699.504
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|296.736
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MTRYO
|3,88
|3.345.401
|% -9,13
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,67
|490.686.044
|% -2,14
|
|ASELS
|23,34
|406.540.511
|% 0,95
|
|PGSUS
|31,46
|349.015.012
|% -8,92
|
|GARAN
|8,01
|312.113.892
|% 1,65
|
|SASA
|7,92
|301.410.774
|% 9,09
|
|IHLGM
|0,94
|141.246.144
|% 4,44
|
|IHLAS
|0,47
|49.480.715
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,92
|163.831.754
|% -0,52
|
|TSPOR
|2,72
|184.821.655
|% 5,02
|
|THYAO
|8,67
|490.686.044
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1237
|8,1645
|% 1,53
|
|Frank
|6,8279
|6,8690
|% 1,04
|
|Riyal
|1,7428
|1,7516
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|342
|342
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|