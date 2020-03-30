***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 16:42
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833287
BIST
18:0088.056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -69,45
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:006,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,1365
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5859
En Düşük
6,4403
18:007,2667
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0818
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2704
En Düşük
7,1420
18:00343,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 5,27
|Açılış
|: 343,33
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,66
|37.255.265
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,86
|14.178.332
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.126.774
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.649.177
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.160.169
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.237.336
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|340.552
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.433.687
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|490.556.373
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.569.290
|% -9,95
|
|THYAO
|8,68
|740.336.023
|% -2,03
|
|ASELS
|23,20
|628.303.300
|% 0,35
|
|GARAN
|8,02
|565.465.973
|% 1,78
|
|PGSUS
|31,10
|490.556.373
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|390.244.817
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|178.798.806
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,05
|335.858.459
|% 6,22
|
|IHLAS
|0,49
|61.876.773
|% 4,26
|
|TSPOR
|2,84
|258.528.628
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|181.133.095
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1218
|8,1625
|% 1,50
|
|Frank
|6,8246
|6,8657
|% 0,99
|
|Riyal
|1,7417
|1,7504
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,66
|
|Altın Gr.
|342
|343
|4,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,12
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-2,15
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