***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 13:48
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844926
BIST
13:4199.767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -392,29
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.564
13:416,9660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
13:417,5210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0177
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5167
13:41384,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,76
|Açılış
|: 384,48
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|12.076.328
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|300.317
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|465.972
|% 10,00
|
|ISKUR
|429.000,30
|429.000
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|115.801
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|199.308
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|124.433.364
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.244.735
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.508.138
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|895.995
|% -9,97
|
|ASELS
|29,16
|945.285.283
|% 1,74
|
|ECILC
|6,14
|567.651.702
|% 3,02
|
|GARAN
|7,78
|366.855.891
|% -1,52
|
|SASA
|9,30
|278.448.286
|% 2,20
|
|KRDMD
|2,45
|223.405.611
|% 0,41
|
|IEYHO
|0,64
|64.310.941
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,45
|223.405.611
|% 0,41
|
|ECILC
|6,14
|567.651.702
|% 3,02
|
|CEMAS
|1,08
|92.113.949
|% 0,00
|
|YGYO
|0,64
|37.558.733
|% 8,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4790
|8,5215
|% -0,36
|
|Frank
|7,1222
|7,1651
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8482
|1,8575
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|0,10
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.515
|-3,30
|
|Tam
|2.546
|2.581
|-3,30
|
|Yarım
|1.243
|1.261
|-1,70
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,60
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|30,43
|30,43
|1,24
|