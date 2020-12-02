***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2020 10:03
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELEC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890908
BIST
13:351.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,81
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.324
13:357,8130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0184
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8477
En Düşük
7,7709
13:359,4160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0392
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4765
En Düşük
9,4041
13:35460,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,07
|Açılış
|: 460,91
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,00
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler13:35
|KONYA
|1.172,60
|60.718.721
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|826.052
|% 9,98
|
|TKNSA
|14,67
|357.889.391
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|784.066
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|775.340
|% 9,97
|
|PAMEL
|23,12
|1.060.936
|% -9,90
|
|RODRG
|15,39
|6.354.786
|% -9,04
|
|MMCAS
|5,35
|221.670
|% -8,39
|
|DOAS
|27,90
|17.165.295
|% -3,73
|
|CRFSA
|112,40
|8.199.125
|% -3,02
|
|THYAO
|12,54
|2.906.363.134
|% 0,32
|
|GARAN
|9,34
|1.463.499.936
|% 1,19
|
|SISE
|7,00
|938.857.907
|% 1,16
|
|PGSUS
|65,00
|866.551.860
|% 3,34
|
|KRDMD
|5,04
|821.644.053
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,19
|602.175.287
|% 0,00
|
|THYAO
|12,54
|2.906.363.134
|% 0,32
|
|KRDMD
|5,04
|821.644.053
|% 2,02
|
|PETKM
|4,31
|705.825.662
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,99
|480.494.789
|% 0,00
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8064
|7,8130
|% -0,23
|
|Euro
|9,4075
|9,4160
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,4211
|10,4734
|% -0,56
|
|Frank
|8,6552
|8,7073
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0797
|2,0901
|% -0,09
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|15,92
|
|Altın Gr.
|460
|461
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.097
|14,00
|
|Tam
|3.040
|3.117
|18,19
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|8,80
|
|Çeyrek
|737
|754
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|47,38
|47,38
|-0,04
|