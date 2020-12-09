***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2020 11:01
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELEC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892256
BIST
12:171.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
12:177,8309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
12:179,5000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0307
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
12:17468,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,71
|Açılış
|: 468,47
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler12:15
|AKFGY
|4,73
|20.642.072
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.715.599
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.161.262
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.216.563
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|IZMDC
|17,78
|19.241.034
|% -5,93
|
|BSOKE
|2,62
|243.930.896
|% -5,76
|
|EREGL
|13,47
|1.034.604.237
|% 0,15
|
|SISE
|7,09
|974.299.148
|% -0,56
|
|PETKM
|4,87
|906.044.457
|% -0,41
|
|SELEC
|17,86
|749.395.853
|% -1,65
|
|KRDMD
|5,16
|682.829.131
|% -1,34
|
|PETKM
|4,87
|906.044.457
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,08
|284.925.221
|% 1,46
|
|SISE
|7,09
|974.299.148
|% -0,56
|
|KRDMD
|5,16
|682.829.131
|% -1,34
|
|ODAS
|3,61
|412.960.315
|% 1,69
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8268
|7,8296
|% 0,13
|
|Euro
|9,4918
|9,4972
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,4776
|10,5301
|% 0,65
|
|Frank
|8,7757
|8,8285
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0797
|2,0901
|% 0,09
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-7,38
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-13,00
|
|Tam
|3.091
|3.169
|-12,12
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-5,87
|
|Çeyrek
|749
|766
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|49,40
|49,40
|0,56
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