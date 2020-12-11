***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 10:01
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892738
BIST
10:391.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.349
10:397,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0614
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9540
En Düşük
7,8772
10:399,6497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0578
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6534
En Düşük
9,5637
10:39467,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,58
|Açılış
|: 467,42
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:39
|DITAS
|38,72
|4.329.167
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.866.725
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,09
|5.741.071
|% -7,26
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|PKENT
|927,00
|371.728
|% -5,59
|
|MTRYO
|2,47
|2.377.334
|% -5,36
|
|SISE
|7,23
|853.912.750
|% 0,98
|
|PETKM
|4,81
|344.965.969
|% 1,91
|
|GARAN
|9,44
|328.534.401
|% -0,63
|
|ODAS
|3,76
|302.409.029
|% -3,09
|
|ASELS
|17,37
|187.143.769
|% -1,47
|
|SISE
|7,23
|853.912.750
|% 0,98
|
|ODAS
|3,76
|302.409.029
|% -3,09
|
|SKBNK
|1,43
|105.719.107
|% 0,00
|
|PETKM
|4,81
|344.965.969
|% 1,91
|
|ALBRK
|1,82
|121.191.540
|% 1,11
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9486
|7,9517
|% 0,78
|
|Euro
|9,6450
|9,6497
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,5178
|10,5705
|% 0,52
|
|Frank
|8,9045
|8,9581
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1071
|2,1177
|% 0,44
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,29
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,00
|
|B. Petrol
|50,61
|50,61
|0,36
|
Seans Raporu
10:39
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10:55GEREL
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10:53XU030
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10:53
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SISE, GUSGR
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10:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, TRKCM, SODA