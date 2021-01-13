***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 10:20
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELEC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901700
BIST
10:251.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.566
En Düşük
1.559
10:257,4312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
10:259,0839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0201
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
10:25444,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 444,99
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,87
BIST En Aktif Hisseler10:23
|PSDTC
|31,24
|12.536.760
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|12.536.760
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|12.536.760
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|12.536.760
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|YESIL
|152,80
|6.553.645
|% -4,98
|
|LUKSK
|37,22
|708.968
|% -4,56
|
|KONTR
|28,08
|7.587.706
|% -4,03
|
|SISE
|7,85
|516.331.819
|% 2,75
|
|THYAO
|13,06
|305.622.856
|% 1,56
|
|EKGYO
|2,48
|253.213.589
|% 1,22
|
|PETKM
|5,29
|246.841.720
|% 0,00
|
|TSKB
|1,93
|131.352.481
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,48
|253.213.589
|% 1,22
|
|TSKB
|1,93
|131.352.481
|% 1,58
|
|SISE
|7,85
|516.331.819
|% 2,75
|
|PETKM
|5,29
|246.841.720
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,62
|107.059.169
|% 2,84
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4219
|7,4276
|% -0,36
|
|Euro
|9,0691
|9,0790
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,1502
|10,2012
|% -0,07
|
|Frank
|8,3657
|8,4161
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9771
|1,9870
|% -0,20
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|3,58
|
|Altın Gr.
|445
|445
|0,00
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|57,11
|57,11
|0,53
|