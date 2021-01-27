***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 15:19
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELEC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904895
BIST
16:371.488
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -48,07
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.488
16:377,3996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0557
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:378,9602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0219
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:37438,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,09
|Açılış
|: 438,01
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:37
|KONTR
|48,46
|214.187.907
|% 9,99
|
|MAALT
|279,60
|64.166.933
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.714.702
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.868.026
|% 9,96
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.816.666
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,95
|1.699.643.825
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,44
|1.516.981.569
|% -3,94
|
|GARAN
|9,22
|1.359.562.049
|% -3,15
|
|KRDMD
|6,74
|1.099.191.338
|% -2,32
|
|KOZAL
|114,90
|978.209.306
|% -5,04
|
|EKGYO
|2,44
|1.516.981.569
|% -3,94
|
|ODAS
|3,95
|1.699.643.825
|% 0,00
|
|TSKB
|1,84
|696.492.478
|% -4,66
|
|SKBNK
|1,47
|437.905.333
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,41
|344.182.932
|% -7,24
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3964
|7,3996
|% 0,76
|
|Euro
|8,9554
|8,9602
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,1041
|10,1548
|% 0,45
|
|Frank
|8,2976
|8,3476
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9687
|1,9785
|% 0,86
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-10,62
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.899
|2.943
|-11,00
|
|Tam
|2.884
|2.957
|-13,95
|
|Yarım
|1.394
|1.430
|-6,75
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,12
|