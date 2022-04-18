***SELEC* *EGSER* *POLTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.04.2022 09:06
***SELEC******EGSER******POLTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [EGSER, POLTK, SELEC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,2597688 TL Teorik Fiyat: 24,54 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) POLTK.E Pay Başına Brüt Temettü: 1 TL Teorik Fiyat: 571,9 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SELEC.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5 TL Teorik Fiyat: 12,58 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021388
BIST
12:002.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,32
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
12:0014,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6485
En Düşük
14,6093
12:0015,8201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0063
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
12:00938,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,32
|Açılış
|: 938,33
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
938,61
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler12:00
|OYYAT
|59,50
|3.886.600
|% 9,98
|
|MERIT
|38,92
|21.848.426
|% 9,39
|
|OYAYO
|6,89
|2.593.397
|% 8,33
|
|MEPET
|3,44
|17.484.037
|% 8,18
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,45
|48.794.773
|% -5,68
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|KAPLM
|56,50
|4.135.816
|% -4,07
|
|GZNMI
|30,64
|7.501.172
|% -4,01
|
|GARAN
|14,07
|1.458.549.613
|% 1,22
|
|THYAO
|37,88
|1.179.210.560
|% 0,37
|
|KOZAL
|173,00
|921.807.387
|% 1,94
|
|YKBNK
|5,19
|833.397.327
|% 0,00
|
|ASELS
|27,92
|774.818.972
|% 1,38
|
|TSKB
|1,95
|339.863.914
|% 3,72
|
|YKBNK
|5,19
|833.397.327
|% 0,00
|
|ODAS
|2,40
|305.539.391
|% 3,45
|
|SKBNK
|1,21
|135.627.416
|% 2,54
|
|GARAN
|14,07
|1.458.549.613
|% 1,22
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6442
|14,6476
|% 0,10
|
|Euro
|15,8119
|15,8201
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0022
|19,0975
|% -0,28
|
|Frank
|15,4392
|15,5322
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8933
|3,9129
|% 0,08
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|17,66
|
|Altın Gr.
|938
|938
|9,16
|
|Cumhuriyet
|6.211
|6.230
|-11,00
|
|Tam
|6.181
|6.335
|63,18
|
|Yarım
|2.987
|3.064
|30,56
|
|Çeyrek
|1.498
|1.532
|15,28
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,37
|