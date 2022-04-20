***SELEC* *EGSER* *POLTK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme









***SELEC******EGSER******POLTK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleriİlgili Şirketler EGSER, POLTK, SELECMerkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMAPAY SENEDİ EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAEGSER91F0 EGSER Nakit Temettü Ödeme 203,37919 225,97688 20/04/2022 TRYPAY SENEDİ POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREPOLT00013 POLTK Nakit Temettü Ödeme 90 100 20/04/2022 TRYPAY SENEDİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TRESLEC00014 SELEC Nakit Temettü Ödeme 45 50 20/04/2022 TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022336BIST