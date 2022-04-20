***SELEC* *EGSER* *POLTK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
20.04.2022 16:36
***SELEC******EGSER******POLTK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler EGSER, POLTK, SELEC
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAEGSER91F0 EGSER Nakit Temettü Ödeme 203,37919 225,97688 20/04/2022 TRY
PAY SENEDİ POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREPOLT00013 POLTK Nakit Temettü Ödeme 90 100 20/04/2022 TRY
PAY SENEDİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TRESLEC00014 SELEC Nakit Temettü Ödeme 45 50 20/04/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022336
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0420
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7444
En Düşük
14,6564
18:0515,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0344
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
18:05916,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -6,53
|Açılış
|: 917,12
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|CRFSA
|37,90
|107.887.129
|% 9,98
|
|TDGYO
|8,49
|18.121.659
|% 9,97
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|PNLSN
|11,75
|25.285.696
|% -2,65
|
|PCILT
|12,92
|13.940.911
|% -1,90
|
|DGNMO
|2,53
|25.248.861
|% -1,56
|
|SMRTG
|17,22
|211.805.607
|% -1,54
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7029
|14,7122
|% 0,28
|
|Euro
|15,9465
|15,9657
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,1262
|19,2221
|% 0,06
|
|Frank
|15,3686
|15,4612
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9110
|3,9306
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-16,96
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,52
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,31
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
-
17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında