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***SELEC* *KNTFA* *HLVKS* *TCRYT* *EKTVK* *GLBMD* *QUAGR* *ULUFA* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

09.02.2023 17:55
***SELEC* *KNTFA* *HLVKS* *TCRYT* *EKTVK* *GLBMD* *QUAGR* *ULUFA* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Ara


***SELEC******KNTFA******HLVKS******TCRYT******EKTVK******GLBMD******QUAGR******ULUFA******QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KNTFA, ULUFA, QUAGR, TCRYT, HLVKS, SELEC, QNBFI, GLBMD, EKTVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF52313 16.000.000 09.02.2023 15.05.2023 13.02.2023
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK52315 45.000.000 09.02.2023 09.05.2023 13.02.2023
- QUA Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGR32329 100.000.000 09.02.2023 27.03.2023 13.02.2023
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD52333 100.000.000 09.02.2023 11.05.2023 13.02.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA52358 52.000.000 09.02.2023 11.05.2023 13.02.2023
- Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. SELEC Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSSLEC22414 450.000.000 09.02.2023 20.02.2024 13.02.2023
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM62342 40.000.000 09.02.2023 08.06.2023 13.02.2023
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK42311 70.000.000 09.02.2023 14.04.2023 13.02.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS52340 270.000.000 09.02.2023 12.05.2023 13.02.2023


İlgili Şirketler [KNTFA, ULUFA, QUAGR, TCRYT, HLVKS, SELEC, QNBFI, GLBMD, EKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112328


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Altın Gr. 1.130 1.130 -5,06  
Cumhuriyet 7.704 7.820 31,00  
Tam 7.649 7.713 -53,00  
Yarım 3.737 3.774 -26,00  
Çeyrek 1.868 1.887 -13,00  
Gümüş.Ons 22,09 22,12 -0,19  
Gümüş Gr. 13,37 13,38 -0,12  
B. Petrol 84,36 84,36 -0,74  
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