***SELEC* *KNTFA* *HLVKS* *TCRYT* *EKTVK* *GLBMD* *QUAGR* *ULUFA* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***SELEC******KNTFA******HLVKS******TCRYT******EKTVK******GLBMD******QUAGR******ULUFA******QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [KNTFA, ULUFA, QUAGR, TCRYT, HLVKS, SELEC, QNBFI, GLBMD, EKTVK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF52313 16.000.000 09.02.2023 15.05.2023 13.02.2023- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK52315 45.000.000 09.02.2023 09.05.2023 13.02.2023- QUA Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGR32329 100.000.000 09.02.2023 27.03.2023 13.02.2023- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD52333 100.000.000 09.02.2023 11.05.2023 13.02.2023- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA52358 52.000.000 09.02.2023 11.05.2023 13.02.2023- Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. SELEC Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSSLEC22414 450.000.000 09.02.2023 20.02.2024 13.02.2023- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM62342 40.000.000 09.02.2023 08.06.2023 13.02.2023- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK42311 70.000.000 09.02.2023 14.04.2023 13.02.2023- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS52340 270.000.000 09.02.2023 12.05.2023 13.02.2023İlgili Şirketler [KNTFA, ULUFA, QUAGR, TCRYT, HLVKS, SELEC, QNBFI, GLBMD, EKTVK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112328BIST