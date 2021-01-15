***SELEC* *ORMA* *SAFKR* *MSGYO* *DENGE* *KLGYO* *JANTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***SELEC******ORMA******SAFKR******MSGYO******DENGE******KLGYO******JANTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler DENGE, JANTS, KLGYO, MSGYO, ORMA, SAFKR, SELECSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***DENGE 1 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E EMİN TUNÇ 944,886JANTS 2 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E GÜNFER DEVREK 198,000KLGYO 3 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E RAMAZAN USLU 101.730,000MSGYO 4 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E HÜSEYİN BİRAZER 335.548,648ORMA 5 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E CELİLE TÜRKER 7.063,492ORMA 6 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E HAVVANA ÇANCI 7.063,492ORMA 7 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E MUHARREM ALİ DEĞİRMENAKAR 7.063,492SAFKR 8 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALİ SAMİ EVKURAN 300.000,000SELEC 9 SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E FERHAT DURSUN 5.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902651BIST