***SELEC* *ORMA* *SAFKR* *MSGYO* *DENGE* *KLGYO* *JANTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
15.01.2021 16:59
***SELEC******ORMA******SAFKR******MSGYO******DENGE******KLGYO******JANTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DENGE, JANTS, KLGYO, MSGYO, ORMA, SAFKR, SELEC
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
DENGE 1 DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E EMİN TUNÇ 944,886
JANTS 2 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E GÜNFER DEVREK 198,000
KLGYO 3 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E RAMAZAN USLU 101.730,000
MSGYO 4 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E HÜSEYİN BİRAZER 335.548,648
ORMA 5 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E CELİLE TÜRKER 7.063,492
ORMA 6 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E HAVVANA ÇANCI 7.063,492
ORMA 7 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E MUHARREM ALİ DEĞİRMENAKAR 7.063,492
SAFKR 8 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALİ SAMİ EVKURAN 300.000,000
SELEC 9 SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E FERHAT DURSUN 5.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902651
BIST