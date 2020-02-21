***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.02.2020 10:04
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş .
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.02.2020 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş .'nin seçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820700
BIST
11:11114.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -679,85
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:116,1129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:116,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6065
En Düşük
6,5655
11:11321,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 3,65
|Açılış
|: 321,37
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,48
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,32
|9.107.140
|% 11,07
|
|MRDIN
|5,59
|56.707.930
|% 8,33
|
|FMIZP
|48,36
|719.508
|% 8,24
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|MIPAZ
|2,94
|56.421.786
|% -17,42
|
|HATEK
|8,17
|4.002.064
|% -11,87
|
|TSPOR
|5,55
|49.889.489
|% -10,91
|
|ARMDA
|17,48
|158.320
|% -10,04
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|THYAO
|14,22
|348.574.742
|% -1,04
|
|ASELS
|28,32
|300.146.796
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,66
|148.345.983
|% -1,85
|
|ODAS
|2,02
|119.584.785
|% -1,46
|
|PETKM
|3,89
|113.968.576
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,50
|91.257.779
|% -1,96
|
|ODAS
|2,02
|119.584.785
|% -1,46
|
|CEMAS
|1,22
|69.632.593
|% -0,81
|
|KRDMD
|2,66
|148.345.983
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,15
|58.184.687
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8520
|7,8914
|% 0,21
|
|Frank
|6,1899
|6,2272
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6239
|1,6321
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|14,97
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,60
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,05
|
|B. Petrol
|58,37
|58,37
|-0,94
|
Seans Raporu
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