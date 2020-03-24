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***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

24.03.2020 15:20
GÜNCEL HABERLER



***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş .
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul toplantısında, 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 
 
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş .'nin belirlenmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831725


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KUYAS 1,10 7.309.267 % 10,00  
TATGD 5,83 11.484.540 % 10,00  
PNSUT 10,12 26.840.833 % 10,00  
HALKS 2,42 100.429 % 10,00  
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Sterlin 7,5436 7,5814 % -0,11  
Frank 6,5427 6,5821 % -1,41  
Riyal 1,7119 1,7205 % -1,74  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 334 339 10,91  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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