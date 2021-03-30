***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2021 15:56
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul toplantısında,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921819
BIST
15:511.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
15:518,2507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0512
|Açılış
|: 8,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
15:519,6967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
15:51448,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,71
|Açılış
|: 448,22
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
447,41
BIST En Aktif Hisseler15:51
|JANTS
|621,50
|154.119.999
|% 10,00
|
|ALCAR
|375,10
|113.025.176
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|10.590.046
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.294.251
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|70.478.511
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|18.440.935
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|38.145.688
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|197,00
|1.166.157.664
|% 6,49
|
|GARAN
|6,84
|1.145.720.125
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,92
|726.890.521
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,93
|684.007.670
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,47
|673.808.191
|% 2,33
|
|EKGYO
|1,92
|726.890.521
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,24
|301.261.947
|% 4,20
|
|GARAN
|6,84
|1.145.720.125
|% -0,73
|
|IHLGM
|1,14
|164.002.081
|% 0,00
|
|TSKB
|1,36
|151.998.049
|% -1,45
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2460
|8,2507
|% 0,62
|
|Euro
|9,6799
|9,6967
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,3716
|11,4286
|% 1,17
|
|Frank
|8,7784
|8,8313
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2065
|2,2176
|% 1,33
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-29,16
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|18,00
|
|Tam
|2.965
|3.043
|7,22
|
|Yarım
|1.433
|1.472
|3,49
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,75
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,10
|64,10
|-0,82
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:03ANHYT
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 838, 334 adet işlem
-
16:02EKGYO
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 424, 790 adet işlem
-
16:00KONTR
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 68.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 429, 891 adet işlem
-
15:59XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 14, 749.00 milyon TL de
-
15:59BRYAT
Yüzde 9.98 oranında artışla 437.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 486 adet işlem