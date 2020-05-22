***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 5.516.116.254 4.163.079.176Satışların Maliyeti28 -5.019.859.602 -3.703.653.824TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)496.256.652 459.425.352BRÜT KAR (ZARAR)496.256.652 459.425.352Genel Yönetim Giderleri29-30 -33.265.853 -29.771.143Pazarlama Giderleri29-30 -186.341.290 -161.937.301Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 125.848.478 237.876.654Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -112.452.257 -195.017.859ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)290.045.730 310.575.703Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 47.427.489 17.242.997Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -70.944 -217.734FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)337.402.275 327.600.966Finansman Giderleri33 -20.428.230 -2.472.053SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)316.974.045 325.128.913Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-70.127.769 -71.804.380Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -77.588.768 -79.931.222Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 7.460.999 8.126.842SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)246.846.276 253.324.533DÖNEM KARI (ZARARI)246.846.276 253.324.533Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.167 1.375Ana Ortaklık Payları246.845.109 253.323.158Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,39700000 0,40800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-99.930.916 315.712.229Dönem Karı (Zararı)246.846.276 253.324.533Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)246.846.276 253.324.533Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler125.041.438 147.879.901Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 17.310.605 11.879.076Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-11 2.001.631 8.796.342Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22-24 4.691.610 4.093.629Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-24.558.422 -12.091.932Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -43.453.693 -14.563.985Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 18.895.271 2.472.053Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 333.226 16.095.067Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 70.127.769 71.804.380Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -2.127.853 -906.133Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24-26 57.262.872 48.209.472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-419.242.264 -56.810.684Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -751.097.424 -593.070.398Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-26 -13.287.710 21.366.677Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -618.793.778 -110.204.341Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -20.365.117 -14.261.546Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.011.466.404 691.348.344Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 -32.160.716 -24.436.660Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 12.550.095 -139.660İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11-22-26 -7.554.018 -27.413.100Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-47.354.550 344.393.750Ödenen Faiz33 -18.895.271 -2.472.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -4.637.667 -4.958.487Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -29.043.428 -21.250.981YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI16.852.246 -7.687.542Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 2.672.305 1.291.260Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18-19 -31.024.780 -23.542.787Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 1.751.028 0Alınan Faiz32 43.453.693 14.563.985FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI811.249.424 -76.244.172Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.059.382.828 30.601.444Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -245.795.114 -106.845.616Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.329.890 0Ödenen Temettüler27 -8.400 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)728.170.754 231.780.515NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)728.170.754 231.780.515DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.092.525.405 190.106.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.820.696.159 421.887.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.820.696.159 1.092.525.405Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar5.338.276.932 4.652.782.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 1.117.819 1.029.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 5.337.159.113 4.651.753.860Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar134.285.173 108.212.917İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 134.285.173 108.212.917Stoklar13 2.377.233.703 1.758.439.925Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 29.147.848 8.782.731Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar26 79.247.128 60.125.052ARA TOPLAM9.778.886.943 7.680.868.991Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.778.886.943 7.680.868.991DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 1.072.196 1.157.055Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 49.447.051 51.399.525Maddi Duran Varlıklar18 654.693.758 639.056.794Kullanım Hakkı Varlıkları35.513.056 38.200.385Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.339.116 31.917.581Şerefiye20 31.194.401 31.194.401Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.144.715 723.180Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 66.335.038 58.560.575Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR839.400.215 820.291.915TOPLAM VARLIKLAR10.618.287.158 8.501.160.906KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.068.702.384 254.210.748İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.368.824 2.854.934Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.368.824 2.854.934İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.065.333.560 251.355.814Banka Kredileri8 1.059.382.828 245.795.114Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.950.732 5.560.700Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar5.858.816.243 4.910.618.435İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 141.455.302 91.817.467İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 5.717.360.941 4.818.800.968Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 37.252.768 44.547.705Diğer Borçlar31.504.577 22.802.686İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 382.037 30.666İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 31.122.540 22.772.020Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 20.221.265 7.671.170Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 71.158.638 22.613.298Kısa Vadeli Karşılıklar2.279.181 2.219.568Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.279.181 2.219.568Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 65.129.431 17.166.484ARA TOPLAM7.155.064.487 5.281.850.094Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.155.064.487 5.281.850.094UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 29.357.913 32.591.724İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.578.499 14.934.595Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 13.578.499 14.934.595İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.779.414 17.657.129Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 15.779.414 17.657.129Ticari Borçlar10-37 0 0Diğer Borçlar11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar50.767.485 46.527.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 50.767.485 46.527.434Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 48.905.323 49.441.003Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER129.030.721 128.560.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.284.095.208 5.410.410.255ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.334.180.074 3.090.731.521Ödenmiş Sermaye27 621.000.000 621.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-63.162.318 -59.765.762Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.162.318 -59.765.762Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -63.162.318 -59.765.762Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 172.836.376 145.186.376Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 2.356.660.907 1.689.415.365Net Dönem Karı veya Zararı246.845.109 694.895.542Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 11.876 19.130TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.334.191.950 3.090.750.651TOPLAM KAYNAKLAR10.618.287.158 8.501.160.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378Transferler0 391.267.757 -391.267.757 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.702.867 253.323.158 250.620.291 1.359 250.621.650Kar Payları0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -50.611.369 142.081.376 1.754.620.365 253.323.158 2.720.413.530 16.498 2.720.430.028Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler27.650.000 667.245.542 -694.895.542 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.396.556 246.845.109 243.448.553 1.146 243.449.699Kar Payları27 0 0 -8.400 -8.400Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -63.162.318 172.836.376 2.356.660.907 246.845.109 3.334.180.074 11.876 3.334.191.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)246.846.276 253.324.533DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.396.577 -2.702.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -4.245.721 -3.378.604Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler849.144 675.721Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi849.144 675.721Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.396.577 -2.702.883TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)243.449.699 250.621.650Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.146 1.359Ana Ortaklık Payları243.448.553 250.620.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846696BIST