***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 15.428.919.648 12.907.614.915 5.198.734.912 4.449.541.855Satışların Maliyeti28 -14.235.485.904 -11.739.434.552 -4.867.698.319 -4.149.147.428TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.193.433.744 1.168.180.363 331.036.593 300.394.427BRÜT KAR (ZARAR)1.193.433.744 1.168.180.363 331.036.593 300.394.427Genel Yönetim Giderleri29-30 -115.841.090 -90.538.463 -48.779.612 -29.626.723Pazarlama Giderleri29-30 -540.148.197 -475.279.585 -175.786.028 -157.537.637Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 461.618.181 672.554.124 227.049.830 188.394.157Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -433.780.049 -578.172.807 -222.710.135 -164.209.423ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)565.282.589 696.743.632 110.810.648 137.414.801Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 125.184.584 62.912.110 34.625.237 29.305.772Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -119.858 -319.028 -39.179 -5.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)690.347.315 759.336.714 145.396.706 166.715.573Finansman Giderleri33 -69.274.155 -12.362.927 -16.342.648 -3.124.735SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)621.073.160 746.973.787 129.054.058 163.590.838Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-137.457.407 -165.041.913 -28.828.066 -36.331.741Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -140.631.574 -160.901.690 -32.614.858 -30.617.309Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 3.174.167 -4.140.223 3.786.792 -5.714.432SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)483.615.753 581.931.874 100.225.992 127.259.097DÖNEM KARI (ZARARI)483.615.753 581.931.874 100.225.992 127.259.097Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.211 3.340 397 787Ana Ortaklık Payları483.613.542 581.928.534 100.225.595 127.258.310Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,77900000 0,93700000 0,16100000 0,20500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI235.511.084 633.432.812Dönem Karı (Zararı)483.615.753 581.931.874Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)483.615.753 581.931.874Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler220.426.068 239.908.490Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 54.307.128 45.527.050Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-11 13.551.380 18.364.301Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22-24 12.507.688 9.822.711Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-48.058.052 -47.616.234Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -112.733.331 -54.136.890Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 64.675.279 6.520.656Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -7.960.456 -5.534.091Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 137.457.407 165.041.913Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -7.003.993 -3.383.547Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24-26 65.624.966 57.686.387İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-259.130.969 -14.456.280Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -510.290.793 -643.219.576Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-26 -4.246.510 -21.005.709Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 3.022.066 -183.542.270Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -5.227.891 -6.855.558Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 299.770.967 901.524.495Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 -28.617.929 -25.705.484Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 1.656.484 -20.196İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11-22-26 -15.197.363 -35.631.982Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları444.910.852 807.384.084Ödenen Faiz33 -64.675.279 -6.520.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -9.734.086 -13.983.327Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -134.990.403 -153.447.289YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.321.502 -15.905.385Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 8.329.200 4.535.530Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18-19 -155.708.265 -75.857.263Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 11.324.232 1.279.458Alınan Faiz32 112.733.331 54.136.890FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-300.753.617 -61.471.767Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 57.609.566 113.653.246Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -245.795.114 -106.845.616Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.989.669 -6.179.397Ödenen Temettüler27 -105.578.400 -62.100.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-88.564.035 556.055.660NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-88.564.035 556.055.660DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.092.525.405 190.106.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.003.961.370 746.162.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.003.961.370 1.092.525.405Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar5.066.469.286 4.652.782.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 1.060.105 1.029.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 5.065.409.181 4.651.753.860Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar163.555.288 108.212.917İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 163.555.288 108.212.917Stoklar13 1.755.417.859 1.758.439.925Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 14.010.622 8.782.731Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar26 47.888.870 60.125.052ARA TOPLAM8.051.303.295 7.680.868.991Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.051.303.295 7.680.868.991DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 1.060.738 1.157.055Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 39.518.468 51.399.525Maddi Duran Varlıklar18 747.219.203 639.056.794Kullanım Hakkı Varlıkları30.138.400 38.200.385Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.449.913 31.917.581Şerefiye20 31.194.401 31.194.401Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.255.512 723.180Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 77.803.199 58.560.575Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR928.189.921 820.291.915TOPLAM VARLIKLAR8.979.493.216 8.501.160.906KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 66.929.123 254.210.748İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.053.232 2.854.934Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.053.232 2.854.934İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar61.875.891 251.355.814Banka Kredileri8 57.609.566 245.795.114Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.266.325 5.560.700Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar5.119.375.858 4.910.618.435İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 102.872.277 91.817.467İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 5.016.503.581 4.818.800.968Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 34.551.605 44.547.705Diğer Borçlar19.922.963 22.802.686İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 205.474 30.666İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 19.717.489 22.772.020Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 9.327.654 7.671.170Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 28.254.469 22.613.298Kısa Vadeli Karşılıklar2.279.181 2.219.568Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.279.181 2.219.568Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 90.615.343 17.166.484ARA TOPLAM5.371.256.196 5.281.850.094Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.371.256.196 5.281.850.094UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 24.698.133 32.591.724İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.209.681 14.934.595Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 10.209.681 14.934.595İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.488.452 17.657.129Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 14.488.452 17.657.129Ticari Borçlar10-37 0 0Diğer Borçlar11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar54.437.669 46.527.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 54.437.669 46.527.434Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 64.470.210 49.441.003Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER143.606.012 128.560.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.514.862.208 5.410.410.255ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.464.618.086 3.090.731.521Ödenmiş Sermaye27 621.000.000 621.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-63.922.739 -59.765.762Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.922.739 -59.765.762Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -63.922.739 -59.765.762Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 185.255.288 145.186.376Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 2.238.671.995 1.689.415.365Net Dönem Karı veya Zararı483.613.542 694.895.542Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 12.922 19.130TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.464.631.008 3.090.750.651TOPLAM KAYNAKLAR8.979.493.216 8.501.160.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378Transferler3.105.000 326.062.757 -329.167.757 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.038.441 581.928.534 574.890.093 3.319 574.893.412Kar Payları-62.100.000 -62.100.000 -62.100.000Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -54.946.943 145.186.376 1.689.415.365 581.928.534 2.982.583.332 18.458 2.982.601.790Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler40.068.912 549.256.630 -589.325.542 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.156.977 483.613.542 479.456.565 2.192 479.458.757Kar Payları27 -105.570.000 -105.570.000 -8.400 -105.578.400Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -63.922.739 185.255.288 2.238.671.995 483.613.542 3.464.618.086 12.922 3.464.631.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)483.615.753 581.931.874 100.225.992 127.259.097DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.156.996 -7.038.462 -1.282.589 -2.844.241Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -5.196.246 -8.798.078 -1.603.237 -3.555.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.039.250 1.759.616 320.648 711.060Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.039.250 1.759.616 320.648 711.060Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.156.996 -7.038.462 -1.282.589 -2.844.241TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)479.458.757 574.893.412 98.943.403 124.414.856Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 2.192 3.319 394 789Ana Ortaklık Payları479.456.565 574.890.093 98.943.009 124.414.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887467BIST