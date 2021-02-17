***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 21.027.099.075 17.808.667.101Satışların Maliyeti28 -19.490.961.819 -16.334.135.183TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.536.137.256 1.474.531.918BRÜT KAR (ZARAR)1.536.137.256 1.474.531.918Genel Yönetim Giderleri29-30 -155.162.924 -126.987.553Pazarlama Giderleri29-30 -737.156.727 -644.740.336Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 688.965.922 806.692.025Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -681.024.014 -694.782.416ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)651.759.513 814.713.638Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 174.802.829 94.360.599Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -122.937 -377.930FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)826.439.405 908.696.307Finansman Giderleri33 -71.723.734 -16.803.427SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)754.715.671 891.892.880Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-167.917.275 -196.993.293Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -175.516.938 -187.922.056Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri586.798.396 694.899.587Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)586.798.396 694.899.587Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler231.654.721 207.633.162Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 73.661.652 62.075.742Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-11 15.211.379 23.552.448Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22-24 17.492.593 12.828.639Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-93.035.624 -73.541.760Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -158.627.523 -82.731.931Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 65.591.899 9.190.171Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -11.170.101 -7.395.217Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 167.917.275 196.993.293Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -8.850.321 -4.503.090Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24-26 70.427.868 -2.376.893İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-76.358.688 161.408.341Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -861.704.779 -861.200.237Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-26 14.438.611 7.982.268Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -421.451.765 -313.181.947Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -1.326.786 -3.926.711Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.215.031.767 1.381.080.397Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 -19.944.662 -18.951.177Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 7.672.270 1.417.794İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11-22-26 -9.073.344 -31.812.046Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları742.094.429 1.063.941.090Ödenen Faiz33 -65.591.899 -9.190.171Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -12.097.613 -18.498.721Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -165.412.747 -184.475.450YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.859.281 -17.792.041Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 10.422.093 5.985.921Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18-19 -184.061.910 -107.964.910Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 12.153.013 1.455.017Alınan Faiz32 158.627.523 82.731.931FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-305.176.695 68.433.863Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 55.516.377 245.795.114Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -245.795.114 -106.845.616Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.319.558 -8.415.635Ödenen Temettüler27 -105.578.400 -62.100.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)190.956.194 902.418.570NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)190.956.194 902.418.570DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.092.525.405 190.106.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.283.481.599 1.092.525.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.283.481.599 1.092.525.405Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar5.375.805.509 4.652.782.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 434.661 1.029.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 5.375.370.848 4.651.753.860Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar126.954.496 108.212.917İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 126.954.496 108.212.917Stoklar13 2.179.891.690 1.758.439.925Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 10.109.517 8.782.731Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar26 81.467.879 60.125.052ARA TOPLAM9.057.710.690 7.680.868.991Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.057.710.690 7.680.868.991DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 1.193.289 1.157.055Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 38.529.505 51.399.525Maddi Duran Varlıklar18 758.599.771 639.056.794Kullanım Hakkı Varlıkları27.451.072 38.200.385Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.669.411 31.917.581Şerefiye20 31.194.401 31.194.401Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.475.010 723.180Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 70.496.592 58.560.575Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR928.939.640 820.291.915TOPLAM VARLIKLAR9.986.650.330 8.501.160.906KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 64.835.934 254.210.748İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.368.822 2.854.934Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.368.822 2.854.934İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar61.467.112 251.355.814Banka Kredileri8 55.516.377 245.795.114Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.950.735 5.560.700Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar5.991.009.249 4.910.618.435İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 128.075.497 91.817.467İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 5.862.933.752 4.818.800.968Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 57.345.817 44.547.705Diğer Borçlar29.641.180 22.802.686İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 194.911 30.666İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 29.446.269 22.772.020Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 15.343.440 7.671.170Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 32.717.489 22.613.298Kısa Vadeli Karşılıklar3.523.812 2.219.568Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.523.812 2.219.568Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 93.498.991 17.166.484ARA TOPLAM6.287.915.912 5.281.850.094Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.287.915.912 5.281.850.094UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 22.368.244 32.591.724İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.051.885 14.934.595Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 11.051.885 14.934.595İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.316.359 17.657.129Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 11.316.359 17.657.129Ticari Borçlar10-37 0 0Diğer Borçlar11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar56.174.125 46.527.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 56.174.125 46.527.434Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 52.666.166 49.441.003Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER131.208.535 128.560.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.419.124.447 5.410.410.255ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.567.512.402 3.090.731.521Ödenmiş Sermaye27 621.000.000 621.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-64.210.509 -59.765.762Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-64.210.509 -59.765.762Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -64.210.509 -59.765.762Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 185.255.288 145.186.376Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 2.238.671.995 1.689.415.365Net Dönem Karı veya Zararı586.795.628 694.895.542Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 13.481 19.130TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.567.525.883 3.090.750.651TOPLAM KAYNAKLAR9.986.650.330 8.501.160.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378Transferler3.105.000 326.062.757 -329.167.757 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.857.260 694.895.542 683.038.282 3.991 683.042.273Kar Payları-62.100.000 -62.100.000 -62.100.000Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler40.068.912 549.256.630 -589.325.542 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.444.747 586.795.628 582.350.881 2.751 582.353.632Kar Payları27 -105.570.000 -105.570.000 -8.400 -105.578.400Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)586.798.396 694.899.587DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.444.764 -11.857.314Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -5.555.955 -14.821.643Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.111.191 2.964.329Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.111.191 2.964.329Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.444.764 -11.857.314TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)582.353.632 683.042.273Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 2.751 3.991Ana Ortaklık Payları582.350.881 683.038.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910547BIST