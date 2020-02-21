***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Mali Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 21.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-AltunizadeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2019 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2020 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.9 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2020 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.10 - 2019 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.11 - Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.12 - Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.13 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 davet ve vekaletname ilan metni 2019gk.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 24 Mart 2020 Salı günü saat 11:00'de Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacaktır.Gündemi , vekalet formununu ve gündem maddeleri ile ilgili bilgileri içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820964BIST