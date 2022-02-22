***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Mali Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 22.02.2022Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların ve ücret politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2022 yılı huzur hakkı ve diğer ücretlerin tespiti.8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.9 - 2021 hesap yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.10 - Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ve "Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 7'nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.11 - 2021 hesap yılı içerisinde Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.12 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.13 - Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.14 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 davet ve vekaletname ilan metni.pdf - İlan MetniEK: 3 tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 11:00'de Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacaktır.Gündemi , vekalet formununu ve gündem maddeleri ile ilgili bilgileri içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003511BIST