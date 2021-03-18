***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
18.03.2021 16:20
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
18.03.2021 tarihi itibariyle bazı basın organlarında, Şirketimizin büyük ortağı Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ne kayyum atanmasının talep edildiğine ilişkin haberler yer aldığı görülmüştür. Şirketimiz nezdinde mevcut bilgiler çerçevesinde, haberde belirtilen davanın konusu, Selçuk Ecza Holding kurucusu merhum Ahmet Keleşoğlu'nun varislerinin taraf olduğu, şahıslararası bir dava süreci olup, Şirketimizin tüzel kişiliğini ilgilendiren herhangi bir dava veya talep sözkonusu değildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919020
BIST
16:381.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:387,3781
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -0,1173
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:388,8040
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -0,1862
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:38408,07
En Yüksek
|Değişim
|: -2,97%
|| -12,48
|Açılış
|: 408,08
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler16:38
|CLEBI
|330,00
|214.757.378
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|7.098.083
|% 10,00
|
|BLCYT
|11,46
|65.740.566
|% 9,98
|
|ERBOS
|68,85
|69.662.796
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|53.060.846
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.682.307
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.649.718
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,15
|2.994.524.036
|% 4,57
|
|FROTO
|212,20
|2.346.475.139
|% -7,42
|
|THYAO
|14,10
|1.014.205.521
|% -3,09
|
|KRDMD
|7,53
|860.543.046
|% -1,05
|
|ODAS
|3,88
|780.541.167
|% 4,02
|
|GARAN
|9,15
|2.994.524.036
|% 4,57
|
|YKBNK
|2,76
|711.015.198
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,17
|512.940.139
|% -0,46
|
|ODAS
|3,88
|780.541.167
|% 4,02
|
|TSKB
|1,71
|255.278.103
|% 1,18
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3719
|7,3781
|% -1,56
|
|Euro
|8,7976
|8,8040
|% -2,07
|
|Sterlin
|10,2309
|10,2822
|% -1,94
|
|Frank
|7,9020
|7,9496
|% -2,32
|
|Riyal
|1,9599
|1,9697
|% -1,62
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-23,44
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,40
|
|Cumhuriyet
|2.717
|2.758
|-60,00
|
|Tam
|2.705
|2.775
|-58,84
|
|Yarım
|1.307
|1.343
|-28,47
|
|Çeyrek
|656
|671
|-14,23
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-1,28
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:49NIBAS
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 22.56 lira fiyatla işlem gören hissede 450, 706 adet işlem
-
16:48ODAS
Yüzde 4.29 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 700, 405 adet işlem
-
16:47TMSN
Yüzde 4.85 oranında artışla 23.80 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 880, 656 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 61 artarak (% 0.56 ) 1, 361
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, SONME, CLEBI, UMPAS, ERBOS, EUHOL, GOLTS, ETYAT, GLBMD, TRILC