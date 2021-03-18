***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.18.03.2021 tarihi itibariyle bazı basın organlarında, Şirketimizin büyük ortağı Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ne kayyum atanmasının talep edildiğine ilişkin haberler yer aldığı görülmüştür. Şirketimiz nezdinde mevcut bilgiler çerçevesinde, haberde belirtilen davanın konusu, Selçuk Ecza Holding kurucusu merhum Ahmet Keleşoğlu'nun varislerinin taraf olduğu, şahıslararası bir dava süreci olup, Şirketimizin tüzel kişiliğini ilgilendiren herhangi bir dava veya talep sözkonusu değildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919020BIST