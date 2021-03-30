***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 23.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022 Peşin 0,1700000 17 15 0,1445000 14,45B Grubu, SELEC, TRESLEC00014 Peşin 0,1700000 17 15 0,1445000 14,45Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 20.04.2021 20.04.2021 22.04.2021 21.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022 0 0B Grubu, SELEC, TRESLEC00014 0 0Ek AçıklamalarBugün yapılan şirketimiz Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı karının Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılmasına ve kar dağıtımının 20 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 621.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 137.862.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 754.712.903 947.715.350,124. Vergiler ( - ) 167.917.275 148.161.347,765. Net Dönem Kârı 586.795.628 799.554.002,366. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 586.795.628 799.554.002,36Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 9.929.81110. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 596.725.43911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 105.570.000* Nakit 105.570.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 7.452.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 473.773.628 686.532.002,3620. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 10.557.000 0 1,79 0,17 17B Grubu 80.761.050 0 13,76 0,1445 14,45TOPLAM 91.318.050 0 15,56Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %17 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,17 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921811BIST