***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2021 15:39
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 23.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022 Peşin 0,1700000 17 15 0,1445000 14,45
B Grubu, SELEC, TRESLEC00014 Peşin 0,1700000 17 15 0,1445000 14,45
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 20.04.2021 20.04.2021 22.04.2021 21.04.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESLEC00022 0 0
B Grubu, SELEC, TRESLEC00014 0 0
Ek Açıklamalar
Bugün yapılan şirketimiz Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı karının Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılmasına ve kar dağıtımının 20 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 621.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 137.862.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 754.712.903 947.715.350,12
4. Vergiler ( - ) 167.917.275 148.161.347,76
5. Net Dönem Kârı 586.795.628 799.554.002,36
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 586.795.628 799.554.002,36
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 9.929.811
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 596.725.439
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 105.570.000
* Nakit 105.570.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 7.452.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 473.773.628 686.532.002,36
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 10.557.000 0 1,79 0,17 17
B Grubu 80.761.050 0 13,76 0,1445 14,45
TOPLAM 91.318.050 0 15,56
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %17 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,17 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921811
BIST