***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.01.2022 16:32
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.01.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesininin 6'ncı maddesinde belirtilen 750.000.000,- TL.(yediyüzellimilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve ayrıca sermaye piyasası mevzuatının güncel haline uyum sağlanmasını teminen, Şirket esas sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, ve "Sermayenin Artırılması, Azalması ve Rüçhan Hakkı" başlıklı 7'nci maddesinin ekli şekilde tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz uygun görülmüştür
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 yeni metin eski metin.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994685
BIST
18:052.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,83
|Açılış
|: 2.089
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|Önceki Kapanış
|: 2.073
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2.103
En Düşük
2.084
18:0513,4540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
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|Açılış
|: 13,4400
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|Önceki Kapanış
|: 13,5250
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En Düşük
13,3360
18:0515,3517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
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|Açılış
|: 15,2900
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|Önceki Kapanış
|: 15,4100
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15,6321
En Düşük
15,1769
18:05786,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,03
|Açılış
|: 786,63
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|Önceki Kapanış
|: 789,66
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802,18
En Düşük
780,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|277,30
|1.484.678
|% 10,00
|
|TETMT
|429,80
|32.096.189
|% 9,98
|
|BASCM
|11,79
|903.207
|% 9,98
|
|ATATP
|80,45
|108.990.629
|% 9,98
|
|IHAAS
|12,12
|12.077.481
|% 9,98
|
|ERCB
|49,06
|76.230.920
|% -9,98
|
|AKFGY
|7,98
|20.111.003
|% -9,93
|
|DENGE
|1,35
|2.415.746
|% -9,40
|
|PSGYO
|15,50
|291.333.473
|% -9,20
|
|DOBUR
|103,00
|12.451.446
|% -6,36
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 1,16
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 3,20
|
|THYAO
|28,28
|2.762.595.398
|% 0,21
|
|GARAN
|11,99
|2.475.332.735
|% 1,10
|
|KRDMD
|12,76
|2.467.455.086
|% -3,41
|
|YKBNK
|4,03
|1.524.438.808
|% 3,87
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 3,20
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,51
|821.261.931
|% 3,29
|
|HALKB
|5,45
|1.447.823.855
|% 5,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4312
|13,4540
|% -0,48
|
|Euro
|15,3198
|15,3517
|% -0,49
|
|Sterlin
|18,2799
|18,3716
|% -0,86
|
|Frank
|14,6333
|14,7214
|% -0,70
|
|Riyal
|3,5692
|3,5871
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|2,14
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|86,06
|86,06
|0,00
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Seans Raporu
18:05
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17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, FROTO
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, EKGYO