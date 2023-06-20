***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2023 14:48
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi çerçevesinde şirketimizde tam zamanlı yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip İlker Mahmut KALIN görevlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160423
BIST
'
16:415.231
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -37,89
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
16:4123,5637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0111
|Açılış
|: 23,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
16:4125,7327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0203
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
16:411.464,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -16,40
|Açılış
|: 1.464,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.464,47
BIST En Aktif Hisseler16:39
|DAGHL
|11,99
|14.561.845
|% 10,00
|
|PRKME
|19,14
|198.530.536
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|108.292.564
|% 10,00
|
|GARFA
|35,02
|22.268.101
|% 9,99
|
|INGRM
|708,00
|40.842.246
|% 9,99
|
|YAPRK
|72,45
|325.164.256
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|39.198.717
|% -9,99
|
|SRVGY
|204,60
|117.401.471
|% -9,95
|
|BMSTL
|60,30
|156.618.552
|% -9,93
|
|CANTE
|25,06
|301.699.447
|% -8,54
|
|THYAO
|171,70
|5.139.979.228
|% -1,32
|
|YKBNK
|12,45
|3.815.903.360
|% 2,13
|
|AKBNK
|18,91
|3.136.332.501
|% 2,16
|
|PASEU
|33,56
|2.717.968.108
|% -8,26
|
|SASA
|53,30
|2.114.017.731
|% 0,47
|
|YKBNK
|12,45
|3.815.903.360
|% 2,13
|
|AKBNK
|18,91
|3.136.332.501
|% 2,16
|
|ISCTR
|13,16
|2.075.963.193
|% 2,17
|
|SKBNK
|2,49
|315.322.056
|% 2,89
|
|EKGYO
|6,65
|728.817.002
|% -1,92
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5577
|23,5639
|% -0,05
|
|Euro
|25,7227
|25,7333
|% -0,08
|
|Sterlin
|29,9323
|30,0824
|% -0,58
|
|Frank
|26,1461
|26,3036
|% -0,41
|
|Riyal
|6,2651
|6,2965
|% -0,18
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-16,60
|
|Altın Gr.
|1.469
|1.469
|-11,70
|
|Cumhuriyet
|9.655
|9.801
|-59,00
|
|Tam
|9.605
|9.850
|-75,57
|
|Yarım
|4.708
|4.786
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.354
|2.393
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|17,65
|17,67
|-0,54
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|-0,66
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, YKBNK, ISCTR
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 11 kaybederek (% -0.49 ) 4, 726
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, SONME, BURCE, FORTE, DAGHL, AYCES, VAKFN, AVHOL, EMNIS, LUKSK
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHAAS, YAPRK, BMSTL
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16:54
EGPRO, VKFYO, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında