***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 62100000 TRY 10,00 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 558900000 TRY 90,00 Yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA SONAY GÜRGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Selçuk Ecza Hold. A.Ş YKB, Selçuklu Tur. ve İnş. A.Ş. YKB, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YKB, As Ecza Deposu A.Ş. YKB, Tez Trans Loj. A.Ş. YKB, İ.Ethem Ulagay İlaç San. Türk A.Ş. YKB Hayır 0.89 Bağımsız Üye DeğilMehmet Yılmaz Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, As Ecza Deposu A.Ş. YKB Vekili, Tez Trans Loj. A.Ş. YKB Vekili Hayır Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi (ÜYE)İ. Haluk Öğütçü Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi (ÜYE)Ali Akcan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş YKB Vekili Evet Bağımsız Üye Değil Ücret Komitesi (ÜYE)Mustafa Keleş Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Bilgi İşlem Yöneticisi Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi,Selçuk Ecza Holding A.Ş. Bilgi İşlem Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye DeğilHULUSU KURTULUŞ KARPUZCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil İstatistik ve Planlama Yöneticisi Selçuk Ecza Holding A.Ş. İstatistik ve Planlama Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (üye)SELMA FERİDE ÇELİKTEMUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (BAŞKAN), Denetimden Sorumlu Komite (ÜYE), Ücret Komitesi (ÜYE)NURİ GÜZVELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite(BAŞKAN),Aday Gösterme Komitesi(BAŞKAN), Riskin Erken Saptanması Komitesi(ÜYE)MEHMET EMİN ÖZTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi(BAŞKAN), Ücret Komitesi(BAŞKAN),Aday Gösterme Komitesi(ÜYE)