***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA SONAY GÜRGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 29.03.1981 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Selçuk Ecza Holding A.Ş YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YKB, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YKB, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB, Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş. YKB, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB Hayır 0.89 Bağımsız Üye DeğilMehmet Yılmaz Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 28.10.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yrd. Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, Tez Trans Lojistik A.Ş. YKB Vekili Hayır Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi (Üye)İ. Haluk Öğütçü Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.10.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yrd. Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YKB Vekili, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YKB Yrd. Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)Ali Akcan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.10.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi, As Ecza Deposu Tic. A.Ş. Mali Koordinatörü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Genel Saymanı Evet Bağımsız Üye Değil Ücret Komitesi (Üye)Mustafa Keleş Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.02.2015 İcrada Görevli Değil Bilgi İşlem Müdürü Selçuk Ecza Deposu Holding A.Ş. Bilgi İşlem Müdürü, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)HULUSU KURTULUŞ KARPUZCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.08.2018 İcrada Görevli Değil İstatistik ve Planlama Müdürü Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş. İstatistik ve Planlama Müdürü, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve YK Üyesi Bağımsız Üye DeğilKUDRET FİKİRLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Fikirli YMM Ltd. Şti. Müdürü, Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. YKB Vekili Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ( Başkan), Aday Gösterme Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)MUZAFFER POLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Polat Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. YKB, Polmer Madencilik Turizm ve Nakliyecilik San. ve Tic. Ltd. Şti Müdürü, Mi Ha Turizm Seyahat Organizasyon Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. YKB Vekili, Pols Erm Tarım A.Ş. YKB Vekili, DEİK Enerji İş Konseyi YK Üyesi, Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485 Değerlendirildi Hayır Aday Gösterme Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Başkan)VEYSİ CENGİZ BALÇIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Yü-Ce Tıbbi Gereçler İth. İhr. Mümes. San. ve Tic. A.Ş. YKB, TÜMDEF YK Üyesi, MASSİAD Denetim Kurulu Başkanı, İTO Meclis Üyesi - Komt. Bşk., TOBB Sektör Bşk. Yrd. Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252485 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Ücret Komitesi (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266737BIST