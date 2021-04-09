***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerimiz arasında yapılan görev paylaşımı sonucu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca oluşturulması gereken yönetim kurulu komitelerinin, aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.Denetimden sorumlu komiteNuri GÜZVELİ (Başkan-Bağımsız)Selma Feride ÇELİKTEMUR (Üye-Bağımsız)Kurumsal Yönetim KomitesiSelma Feride ÇELİKTEMUR (Başkan-Bağımsız)Hulusu Kurtuluş KARPUZCU (Üye-İcracı olmayan)Aslı GÜNEL(Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)Aday Gösterme KomitesiNuri GÜZVELİ (Başkan-Bağımsız)Mehmet YILMAZ (Üye-İcracı)Mehmet Emin ÖZTAŞ (Üye-Bağımsız)Riskin Erken Saptanması KomitesiMehmet Emin ÖZTAŞ (Başkan-Bağımsız)İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ (Üye-İcracı)Nuri GÜZVELİ (Üye-Bağımsız)Ücret KomitesiMehmet Emin ÖZTAŞ (Başkan-Bağımsız)Ali AKCAN (Üye-İcracı)Selma Feride ÇELİKTEMUR (Üye-Bağımsız)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926024BIST