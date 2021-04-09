***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.04.2021 12:24
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.03.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerimiz arasında yapılan görev paylaşımı sonucu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca oluşturulması gereken yönetim kurulu komitelerinin, aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.
Denetimden sorumlu komite
Nuri GÜZVELİ (Başkan-Bağımsız)
Selma Feride ÇELİKTEMUR (Üye-Bağımsız)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Selma Feride ÇELİKTEMUR (Başkan-Bağımsız)
Hulusu Kurtuluş KARPUZCU (Üye-İcracı olmayan)
Aslı GÜNEL(Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)
Aday Gösterme Komitesi
Nuri GÜZVELİ (Başkan-Bağımsız)
Mehmet YILMAZ (Üye-İcracı)
Mehmet Emin ÖZTAŞ (Üye-Bağımsız)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mehmet Emin ÖZTAŞ (Başkan-Bağımsız)
İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ (Üye-İcracı)
Nuri GÜZVELİ (Üye-Bağımsız)
Ücret Komitesi
Mehmet Emin ÖZTAŞ (Başkan-Bağımsız)
Ali AKCAN (Üye-İcracı)
Selma Feride ÇELİKTEMUR (Üye-Bağımsız)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926024
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