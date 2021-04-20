***SELEC* *YAPRK* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.04.2021 09:08
***SELEC******YAPRK******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SELEC, YAPRK, INDES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,17 TL Teorik Fiyat: 10,47 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YAPRK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,025 TL Teorik Fiyat: 102,475 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) INDES.E %300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 7,32 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929354
BIST
09:551.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.376
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|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.376
En Düşük
1.376
09:558,1125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0242
|Açılış
|: 8,0650
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|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,1192
En Düşük
8,0681
09:559,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
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|Açılış
|: 9,6900
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|Önceki Kapanış
|: 9,6600
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9,7976
En Düşük
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09:55461,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 461,25
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|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler09:55
|SNPAM
|19,14
|11.273
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|3.487.252
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|2.531.086
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|MRSHL
|234,00
|13.104
|% -10,00
|
|YAPRK
|102,50
|10.737.617
|% -6,80
|
|PEKGY
|1,51
|2.884.120
|% -6,79
|
|RODRG
|17,25
|31.085
|% -6,76
|
|KLMSN
|22,00
|63.074
|% -6,14
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% 0,00
|
|SISE
|7,27
|656.919.576
|% 0,00
|
|SASA
|43,94
|473.511.644
|% 0,00
|
|THYAO
|11,60
|455.732.319
|% 0,00
|
|TUREX
|13,75
|333.925.040
|% -2,41
|
|TSKB
|1,29
|135.179.740
|% 0,00
|
|SISE
|7,27
|656.919.576
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|98.426.289
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,54
|199.876.774
|% 0,00
|
|USAK
|2,29
|106.224.690
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1093
|8,1125
|% 0,30
|
|Euro
|9,7864
|9,7948
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,3149
|11,3717
|% 0,35
|
|Frank
|8,8283
|8,8815
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1553
|2,1662
|% 0,27
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,50
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,05
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|0,66
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