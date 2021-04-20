***SELEC* *YAPRK* *INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***SELEC******YAPRK******INDES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [SELEC, YAPRK, INDES]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/04/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSELEC.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,17 TL Teorik Fiyat: 10,47 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)YAPRK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,025 TL Teorik Fiyat: 102,475 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) INDES.E %300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 7,32 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) Not: Daha önce yapılan İngilizce duyurudaki hatadan kaynaklı düzeltme yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929358BIST